Un Arabe israélien remporte le championnat du monde de kickboxing en Hongrie

Amir appelle l'État d'Israël à promouvoir le développement du sport dans la société arabe

L'Arabe israélien Amir Assad, 21 ans, originaire du nord du pays a remporté dimanche le championnat du monde de kickboxing organisé en Hongrie.

Il s'agit du troisième titre remporté par le jeune athlète, après avoir raflé la médaille d'or lors de compétitions organisées en Italie et en Hongrie.

"Je remercie tout d'abord mon père qui est mon entraîneur, Muhammad Assad, ma chère mère, ma fiancée, mes frères et tous ceux qui m'ont soutenu dans ma carrière et mon championnat. Je vous remercie tous, un par un, du fond du cœur pour vos prières et vos encouragements, qui m'ont permis d'arriver au sommet," a déclaré Amir Assad.

Dans une conversation avec Channel 12 après la victoire, Assad a parlé de ses projets d'avenir.

"Je réalise un rêve tous les jours. Je veux former les plus jeunes et leur transmettre le succès, la confiance en soi et la manière d'atteindre ses objectifs. Vous pouvez toujours aller loin et réussir, il n'y a pas de limite au succès", a-t-il affirmé.

Amir appelle l'État d'Israël à promouvoir le développement du sport dans la société arabe : "Nous devons investir davantage dans le sport pour la communauté arabe."