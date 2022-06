La Maison Blanche confirme le projet de visite de Joe Biden au Moyen-Orient

La porte-parole de la Maison Blanche a toutefois confié ne pas "avoir de voyage à annoncer pour le moment"

La Maison Blanche a confirmé lundi le projet de voyage en Arabie saoudite du président Joe Biden malgré l'opposition de certains membres de son parti.

"Ce voyage en Israël et en Arabie saoudite -- lorsqu'il aura lieu -- interviendra dans le contexte d'importants objectifs pour le peuple américain dans la région du Moyen-Orient", a défendu auprès de journalistes la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

"Si (Joe Biden) décide que c'est dans l'intérêt des Etats-Unis de nouer contact avec un dirigeant étranger et que ce contact peut apporter des résultats, alors il le fera", a-t-elle soutenu.

La responsable a toutefois confié ne pas "avoir de voyage à annoncer pour le moment", tandis que la visite de M. Biden prévue fin juin avait déjà été reportée au mois de juillet selon des médias américains.

"Des personnes ont demandé si cela avait été décalé. Le président a dit lui-même (...) qu'une visite était envisagée. Mais elle n'a pas été déplacée ou décalée. Ces informations ne sont pas exactes", a-t-elle précisé.

Un voyage en juin "a été envisagé mais jamais arrêté", a-t-elle ajouté.

Le président américain avait promis de traiter le royaume en "paria" après l'assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi. Le soutien américain à Ryad dans le conflit au Yémen avait également été critiqué.

"Depuis l'année dernière, l'Arabie saoudite a été attaquée par près de 500 missiles et drones...or soixante-dix mille Américains vivent et travaillent en Arabie saoudite, y compris dans les zones ciblées par ces missiles et drones", a rappelé Mme Jean-Pierre, "donc, nous allons poursuivre ce soutien".

Le réchauffement diplomatique intervient par ailleurs après deux apparentes concessions saoudiennes aux objectifs de Joe Biden: une augmentation de la production de pétrole brut qui pourrait aider à soulager la hausse des prix, et la prolongation d'une trêve au Yémen.