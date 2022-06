Les Etats-Unis réagiront "avec force" en cas d'essai nucléaire nord-coréen (responsable)

"Nous sommes prêts, nous poursuivrons notre discussion trilatérale (avec la Corée du Sud et le Japon) demain"

Il y aura une réponse "forte et claire" des États-Unis, de la Corée du Sud et du monde entier si la Corée du Nord procédait à un essai nucléaire, a mis en garde mardi la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman.

"Tout essai nucléaire serait en violation totale des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU (et) il y aurait une réponse rapide", a-t-elle prévenu lors d'une conférence de presse après un entretien avec son homologue sud-coréen, Cho Hyun-dong, à Séoul.

"Je crois que non seulement la République de Corée, les États-Unis et le Japon, mais le monde entier réagira d'une manière forte et claire", a-t-elle détaillé.

"Nous sommes prêts et (...) nous poursuivrons notre discussion trilatérale (avec la Corée du Sud et le Japon) demain", a précisé Mme Sherman.

Ses remarques interviennent après que les forces sud-coréennes et américaines ont tiré lundi matin huit missiles sol-sol au large de la côte est de la Corée du Sud en réponse à un barrage de missiles balistiques à courte portée lancés dimanche par la Corée du Nord.

Les autorités gouvernementales américaines et sud-coréennes dénoncent depuis des semaines des signes de nouvelle construction à Punggye-ri, le seul site d'essais nucléaires connu de la Corée du Nord, et affirment que Pyongyang pourrait bientôt tester une bombe.

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a également fait état lundi de progrès dans les travaux de construction nord-coréens pour agrandir les installations clés de sa principale infrastructure nucléaire de Yongbyon.

La Corée du nord, qui par ailleurs souffre de l'épidémie de Covid-19, a jusqu'à présent refusé toute aide offerte par Washington et Séoul.

"La République de Corée et les États-Unis et d'autres ont offert une réponse humanitaire qui n'a pas encore été acceptée, mais nous espérons que (le dirigeant nord-coréen) Kim Jong Un se concentrera sur l'aide à son peuple pour relever le défi imposé par le virus, et nous rejoindra à la table des négociations plutôt que de prendre des mesures provocatrices, dangereuses et déstabilisatrices", a conclu Wendy Sherman.