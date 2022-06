Eurosatory 2022: des dizaines d'entreprises de défense israéliennes au salon de Paris la semaine prochaine

"Nous sommes très fiers de la participation de près de 60 industries de défense israéliennes cette année"

Le ministère de la Défense présentera un large éventail d'entreprises sécuritaires et leurs technologies au pavillon national d'Israël lors du salon international de la défense et de la sécurité Eurosatory 2022 qui se tiendra à Paris du 13 au 17 juin.

L'exposition, qui a lieu tous les deux ans, est considérée comme l'une des plus grandes et des plus importantes au monde, avec plus de 1.800 entreprises issues de quelque 63 pays exposant leurs derniers produits à plus de 57.500 visiteurs du monde entier, y compris des délégations officielles de 92 pays, selon les organisateurs.

Cinquante-six entreprises israéliennes présenteront leurs technologies, notamment dans les domaines de la robotique, des systèmes d'aéronefs sans pilote, des satellites, des équipements de protection pour les forces armées et des équipements de sauvetage, selon un communiqué du SIBAT, la Direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère de la Défense.

"Nous sommes très fiers de la participation de près de 60 industries de défense israéliennes cette année", a déclaré le directeur du SIBAT, Yair Kulas.

"Nous présenterons un large éventail de technologies révolutionnaires qui intègrent une vaste expérience opérationnelle et fournissent des solutions pour divers défis à la fois sur les champs de bataille actuels et futurs", a-t-il indiqué.

Le ministère de la Défense pressent une augmentation générale de la demande de matériels de défense par divers pays suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et Israël souhaiterait pouvoir répondre à certaines de ces demandes.

En 2021, comme les années précédentes, l'Europe a été le plus gros acheteur de matériels de défense israéliens, représentant 41% des exportations totales.

"L'Europe est l'un de nos marchés les plus importants. Mais il y a un intérêt pour les technologies de pointe israéliennes partout dans le monde. Grâce à notre expérience opérationnelle expérimentée, nos technologies sont très appréciées dans le monde entier", a ajouté Amira Ilany, directrice de la division Europe et Amérique du Nord de SIBAT.

La haute responsable a dit s'attendre à ce que le nombre de participants et d'exposants soit important, le salon n'ayant pas été organisé depuis 2018 en raison de la pandémie de Covid-19.

A cette occasion, "le ministère de la Défense a tenu à intégrer et soutenir les petites et moyennes entreprises de défense israéliennes estimant qu'il est de la plus haute importance de renforcer ces industries innovantes", a-t-elle souligné.