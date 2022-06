Le rapport de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien cible "injustement" Israël, selon le département d'État américain

"Le rapport de la Commission, rendu public aujourd'hui, ne fait rien pour apaiser nos inquiétudes"

Le premier rapport de la commission d'enquête (COI) mandatée par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, qui a accusé mardi Israël d'être "en grande partie" responsable de son conflit avec les Palestiniens, cible "injustement" l'Etat hébreu, a réagi le département d'État américain.

"La COI dans sa forme actuelle est la continuation d'un schéma de longue date consistant à cibler injustement Israël", a déclaré mardi Ned Price, porte-parole du département d'État.

"Comme nous l'avons déclaré à plusieurs reprises, nous nous opposons fermement à la nature ouverte et vaguement définie de la Commission d'enquête (COI) du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations Unies sur la situation en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, qui représente une seule approche partiale et biaisée qui ne fait rien pour faire progresser les perspectives de paix", a-t-il souligné.

M. Price a déploré un rapport qui "ne fait rien pour apaiser nos inquiétudes", "alors que les États-Unis estiment que le CDH joue un rôle crucial dans la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde".

"Cette COI et ce rapport ne font pas avancer cet objectif", a-t-il affirmé.

La commission internationale a été mandatée l'année dernière par le Conseil des droits de l'Homme pour enquêter sur les violations présumées des droits humains commises en Cisjordanie, à Gaza et en Israël, depuis le 13 avril 2021.

Dans un premier document de 18 pages, elle a estimé que "l'occupation de territoires palestiniens par Israël et la discrimination envers la population palestinienne" étaient les causes principales des tensions récurrentes et de l'instabilité dans la région.

Le haut responsable américain a réitéré la position américaine selon laquelle les États-Unis restaient "profondément déterminés à aider à parvenir à la paix pour les Israéliens et les Palestiniens", et seront prêts à soutenir "les actions de l'ONU qui rassemblent les parties pour faire avancer les perspectives de paix".