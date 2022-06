Nucléaire: adoption à l'AIEA d'une résolution critiquant l'Iran (sources diplomatiques)

"Il est essentiel que l'Iran fournisse toutes les informations et documents jugés nécessaires par l'AIEA"

Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a adopté mercredi soir à Vienne à une large majorité une résolution rappelant formellement à l'ordre l'Iran pour son manque de coopération, ont indiqué des sources diplomatiques.

Le texte déposé par les Etats-Unis et l'E3 (Royaume-Uni, France et Allemagne) est le premier critiquant Téhéran voté à l'agence onusienne depuis juin 2020, sur fond d'escalade du programme nucléaire iranien et d'impasse des négociations pour ressusciter l'accord de 2015.

Il a été approuvé par 30 membres, seules la Russie et la Chine votant contre, selon deux diplomates. Trois pays se sont par ailleurs abstenus (Inde, Libye, Pakistan).

Cette résolution exhorte l'Iran à "coopérer" avec l'instance onusienne, qui a déploré dans un récent rapport l'absence de réponses "techniquement crédibles" concernant des traces d'uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés.

"Il est essentiel que l'Iran fournisse toutes les informations et documents jugés nécessaires par l'AIEA pour clarifier et résoudre ces questions", a insisté l'ambassadrice américaine Laura Holgate au cours des discussions ayant précédé le vote.

"Nous ne prenons pas ces mesures pour aggraver la confrontation à des fins politiques. Nous ne recherchons pas une telle escalade", mais simplement "des explications crédibles" pour enfin refermer ce dossier, a-t-elle ajouté en réponse aux critiques de Moscou et Pékin.

"C'est une décision importante qui expose le vrai visage de l'Iran", a réagi mercredi soir le Premier ministre israélien Naftali Bennett qui a salué l'adoption de la résolution.

Cette décision "indique que l'Iran ne coopère pas avec l'AIEA et ne suit pas ses instructions", a-t-il affirmé.

Téhéran a d'ores et déjà riposté en débranchant mercredi des caméras installées par l'AIEA pour surveiller ses activités.

Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Behrouz Kamalvandi, qui s'est rendu sur un site pour constater l'arrêt des appareils, a averti que "d'autres mesures étaient envisagées".

"L'Iran n'a pas d'activités nucléaires cachées ni de sites non signalés. Il s'agit (de la part des Occidentaux) de maintenir une pression maximale" sur la République islamique, a affirmé Mohammad Eslami, chef de l'OIEA, cité par l'agence officielle Irna.