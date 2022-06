Israël pourrait prendre part à un accord de coopération en matière de sécurité avec de nombreux pays arabes (média)

Cette alliance assurera une meilleure coopération en matière de défense contre les menaces de l'Iran

L'administration Biden souhaiterait élaborer un accord de coopération en matière de sécurité entre Israël et de nombreux pays arabes afin de contrecarrer les menaces de l'Iran, a rapporté jeudi Channel 12.

Dans le cadre de l'accord émergent, les États-Unis mettront en place une coopération entre Israël, six États arabes du Golfe, ainsi que l'Égypte, la Jordanie et l'Irak.

Israël sera ainsi amené à collaborer avec certains Etats avec lesquels il n'entretient pas de relations diplomatiques dont l'Irak, qui vient pourtant d'adopter une loi criminalisant toute normalisation et toute relation avec Israël.

Selon Channel 12, les États-Unis ne nient pas qu'il s'agit d'une proposition susceptible d'encourager et de promouvoir de nouvelles mesures de normalisation entre Israël et les pays de la région.

Dans le cadre du projet, Washington a l'intention de promouvoir une stratégie sécuritaire face à l'Iran. Le projet d'accord, qui n'a pas encore été définitivement approuvé, obligera le Pentagone à présenter un plan de défense complet dans les 180 jours face aux différentes menaces posées par Téhéran.

L'accord devrait inclure un total de 10 pays en plus des États-Unis - membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman, Koweït et Qatar ; ainsi que la Jordanie, l'Égypte, Israël et l'Irak.

"La série de nouveaux systèmes de défense contribuera à améliorer la protection et la sécurité de l'Arabie saoudite, du Qatar et des quatre autres États du Golfe, ainsi que de l'Égypte, de l'Irak, d'Israël et de la Jordanie", indique le projet de proposition.

Les préparatifs pour cette nouvelle alliance durent depuis près d'un an. À ce jour, Israël a déployé des systèmes radar dans plusieurs pays de la région, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn.