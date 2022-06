Le chef des forces armées grecques a conclu sa première visite officielle en Israël

"les défis communs dans la région méditerranéenne ont été abordés"

Le chef des forces armées grecques, le général Konstantinos Floros, a terminé sa première visite officielle en Israël, a rapporté jeudi l'armée israélienne.

M. Floros a tenu des réunions avec son homologue israélien, le lieutenant-général Aviv Kohavi, ainsi qu'avec le major-général Tal Kelman, le responsable militaire chargé des affaires iraniennes, un officier supérieur du renseignement et d'autres responsables.

"Les réunions ont permis d'aborder un certain nombre de sujets, notamment les défis communs dans la région méditerranéenne", ont précisé les Forces de défense israéliennes.

"La coopération bilatérale entre les deux armées, en mettant l'accent sur une collaboration en matière de renseignement et les possibilités de formation conjointe a également été abordée", ajoute un communiqué.

M. Floros a visité plusieurs bases de Tsahal, notamment l'unité 9900 de la direction du renseignement, la base Shayetet 13 de la marine, la base aérienne de Palmachim de l'armée de l'air et une batterie de défense aérienne Dôme de Fer.

Le ministère grec des Affaires étrangères a répondu jeudi à ce qu'il a appelé la tentative de "révisionnisme" de la Turquie en mer Égée, après les déclarations successives d'Ankara mettant en doute la souveraineté de la Grèce sur plusieurs de ses îles.

Afin d'"accroître la sensibilisation du grand public au révisionnisme turc", le ministère grec a publié sur son site internet une série de cartes remontant à 1923 qui, selon lui, "représentent de manière frappante et irréfutable les actions et revendications unilatérales et illégales de la Turquie".