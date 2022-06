Un film israélien au festival d'Agadir, une première

"On a toujours prôné les valeurs d'échange et d'ouverture"

Pour la première fois, les Marocains ont choisi de programmer un film israélien pour la 18ème édition du Festival international Cinéma et Migrations qui se déroule cette semaine.

Le film "Bab El Ward" (L’Allée des Fleurs), du réalisateur Haïm Bouzaglo sera projeté lors du festival.

"On a toujours prôné les valeurs d'échange et d'ouverture et ce n'est pas la première fois qu'on a programmé un travail de la communauté juive marocaine", a déclaré le directeur du festival Mohamed Irgui dans Orient sur i24NEWS.

"Bab El Ward" est une comédie sur une famille nombreuse, pauvre et juive marocaine qui est installée à Sdérot. Les deux parents ont la nostalgie de leur Maroc natal tandis que leurs enfants tentent de trouver leur place dans cette ville du sud d'Israël.

"Un jour j'étais à Netanya et j'ai vu un père de famille qui allait à la synagogue en priant avec le rite marocain et il arrive chez lui, sa femme lui prépare un repas marocain et il s'enferme dans sa chambre, et il regarde la télé marocaine. Il vit en Israël mais son cœur est au Maroc et ce film est un hommage à toutes ces personnes, à nos parents et aux grands-parents", a expliqué M. Bouzaglo.

Israël compte la seconde diaspora marocaine la plus importante après la France.