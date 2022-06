Israël craint une confrontation directe en Syrie entre les États-Unis et la Russie

Les frictions entre les deux pays se développent également près d'Israël

Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont vives depuis de nombreuses années, et parallèlement à la guerre en Ukraine, les deux puissances ont récemment risqué d'aggraver le conflit qui les oppose dans une autre arène, particulièrement proche d'Israël.

Deux incidents importants ont eu lieu cette semaine entre l'armée russe et l'armée américaine en Syrie, et de hauts responsables militaires américains ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade des tensions qui risque de se traduire en une confrontation directe.

L'armée de l'air russe a attaqué des cibles cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, près du point de passage d'al-Tanf, à la frontière avec l'Irak et non loin de la frontière avec la Jordanie.

Al-Tanf abrite une base militaire américaine avec environ 200 combattants, dans le cadre des activités de la coalition en Syrie. L'armée russe aurait visé des "terroristes locaux" et averti les forces militaires américaines avant de procéder à l'attaque.

Le message envoyé par l'armée russe à l'armée américaine a été transmis via la hotline qui fonctionne entre les deux armées dans le pays - qui a été établie il y a des années et conçue pour éviter les frictions entre les armées.

Peu de temps après, les Russes ont attaqué avec deux Soukhoï Su-35 et un Soukhoï Su-24, selon l'armée américaine. Selon les rapports émanant des médias arabes, l'attaque n'a fait aucune victime, mais elle a touché des cibles d'éléments opposés à l'armée de Bachar al-Assad.

Les forces bombardées, situées près de la base américaine d'al-Tanf dans l'est de la Syrie, sont apparemment des kurdes travaillant en coopération avec les Américains, et recevant même un soutien et une formation de leur part. Selon les Russes, ce sont des éléments "terroristes" qui ont nui aux forces armées d'Assad et ont également constitué un danger pour les activités de l'armée russe en Syrie.

Un autre incident survenu cette semaine en Syrie, dans la nuit de l'attaque russe près d'Al-Tanf, a fait craindre de nouvelles frictions entre Américains et Russes.

Cette nuit-là, les forces américaines ont capturé Hani Ahmad al-Kurdi, un "artificier" de l’EI, et présenté comme l’un des principaux dirigeants du groupe jihadiste en Syrie.

Le raid américain s'est terminé avec succès sans faire de blessé ni de mort. Cependant, peu de temps après l'incident, deux avions de chasse russes Soukhoï 34 sont arrivés sur les lieux, dans l'objectif présumé de recueillir des renseignements sur les activités américaines sur le site, selon Channel 12.

En conséquence, des avions de chasse américains F-16 ont été envoyés, provoquant le départ d'avions russes, selon un porte-parole de l'armée américaine.

"Nous cherchons à éviter les erreurs de calcul ou toute action pouvant conduire à une confrontation inutile : cela a été et reste notre mission", a déclaré le général Eric Corilla, commandant du Commandement central (Sentcom) de l'armée américaine. "Dans le même temps, le comportement russe récent est provocateur", a-t-il ajouté.

Les États-Unis sont considérés comme le plus grand partisan de l'Ukraine dans la guerre contre l'invasion russe, mais le président Joe Biden indique constamment qu'il n'a aucun intérêt à aggraver les tensions avec la Russie et met en garde contre la possibilité d'une escalade du conflit en une confrontation militaire directe entre les deux pays.