L'Arkansas et Israël signent un protocole d'accord axé sur l'innovation technologique

"Il s'agit d'un partenariat mutuellement bénéfique entre deux leaders de l'innovation"

Le gouverneur Asa Hutchinson et le secrétaire au commerce de l'Arkansas, Mike Preston, se sont joints mardi au scientifique en chef et président de l'Autorité israélienne de l'innovation, le Dr Ami Appelbaum, et à la consule générale d'Israël dans le Sud-Ouest, Livia Link-Raviv, pour signer un protocole d'accord entre l'État de l'Arkansas (Etat du sud des Etats-Unis) et l'Autorité israélienne de l'innovation.

En vertu de cet accord, l'Arkansas et Israël vont promouvoir et soutenir la coopération en matière d'innovation technologique, de recherche et de développement entre les entreprises, les universités de recherche et d'autres entités.

"Il s'agit d'un partenariat mutuellement bénéfique entre deux leaders de l'innovation", a déclaré le gouverneur Hutchinson. "L'accord s'appuie sur l'élan que nous avons créé au cours des huit dernières années pour développer une main-d'œuvre technologique capable de répondre aux besoins d'une économie du 21e siècle. En outre, cet accord permet de renforcer nos relations avec un allié essentiel des États-Unis."

L'accord entre en vigueur immédiatement.

"Israël est un pays qui n'a presque pas de ressources en eau nécessaires à l'agriculture et qui n'a pas d'industrie automobile traditionnelle. Pourtant, grâce à un écosystème d'innovation technologique au succès unique, nous avons créé des secteurs agro-techniques et de mobilité intelligente en plein essor, qui comprennent des centaines d'entreprises et de start-ups qui sont parmi les leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs", a déclaré le Dr Appelbaum.

"La collaboration entre Israël et l'Arkansas dans ces secteurs et dans de nombreux autres où il existe une synergie mutuellement bénéfique contribuera à développer davantage ces domaines et à créer des solutions susceptibles de laisser leur empreinte dans le monde entier", a-t-il conclu.

Environ 2.200 Juifs vivent actuellement en Arkansas, ce qui en fait l'un des États ayant la plus petite population juive des Etats-Unis.