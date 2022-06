Israël va envoyer de l'aide humanitaire en Afghanistan suite au tremblement de terre

"Nous réaffirmons notre engagement à long terme pour les aider à reconstruire leur vie"

L'organisation israélienne à but non lucratif IsraAid a annoncé jeudi l'envoi d'une aide humanitaire en Afghanistan à la suite d'un violent tremblement de terre dans l'est du pays, qui a fait au moins 1.000 morts.

IsraAID a indiqué qu'elle a l'intention d'envoyer des bandages, des seringues stériles, des kits de suture, des garrots, des analgésiques, des antibiotiques et d'autres médicaments de base.

Israël et l'Afghanistan n'ont pas de relations diplomatiques officielles, bien qu'IsraAID ait travaillé dans le passé à la coordination de l'aide aux Afghans, notamment l'année dernière à la suite de la prise de pouvoir par les Talibans.

"Face à ce tremblement de terre dévastateur, nous réaffirmons notre engagement à long terme pour les aider à reconstruire leur vie", a déclaré Yotam Polizer, PDG d'IsraAID.

"Nous avons été inspirés par leur résilience et leur force et nous sommes fiers d'être à leurs côtés et de nous associer à eux alors qu'ils font face à une autre période difficile", a-t-il affirmé.