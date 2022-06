Google met en ligne un diaporama qui rend hommage à Anne Frank pour les 75 ans de la publication de son journal

Selon les statistiques de Google, les recherches sur Anne Frank ont culminé en février 2022

Pour marquer le 75e anniversaire de la publication du "Journal d'Anne Frank", Google a rendu hommage à la jeune fille victime de la Shoah avec un diaporama qui répertorie les moments de sa vie.

Les animations ont été lancées dans plus de 25 pays – dont les États-Unis, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Les scènes représentées sur la page d'accueil de Google ont été illustrées sur la base de la propre description des événements de la vie d'Anne Frank et se sont inspirées du style de collage présenté dans son journal.

L'illustratrice allemande Thoka Maer, directrice artistique de Google Doodle qui a créé les dessins, a déclaré que c'était une façon de faire vivre la mémoire des victimes de l'Holocauste.

Selon les statistiques de Google, les recherches sur Anne Frank ont culminé en février 2022 lorsque Netflix a sorti "My Best Friend Anne Frank", un film dramatique basé sur la relation entre Anne Frank et Hannah Goslar, sa meilleure amie.

Les statistiques ont également montré qu'Anne Frank est l'une des 60 recherches liées à la culture juive.

Anne Frank, née en Allemagne, a émigré à Amsterdam peu après l'arrivée au pouvoir du régime nazi en 1933. Cinq ans plus tard, elle est décédée dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne.