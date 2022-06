La souche de la variole du singe à l'origine de l'épidémie a plus de mutations que prévu (étude)

Plus de 3.200 cas confirmés et un décès ont été signalés à l'OMS

La souche de la variole du singe à l'origine de la récente épidémie en Europe et en Amérique du Nord a muté bien plus que prévu, selon un article publié dans la revue Nature Medicine par l'Institut national de la santé du Portugal (INSA).

Les chercheurs ont découvert que la souche a muté environ 50 fois, soit six à 12 fois de plus que ce à quoi on pourrait s'attendre pour ce type de virus.

Selon les chercheurs, certaines des mutations de la souche circulant pourraient également avoir augmenté l'infectiosité du virus.

"Les multiples mutations que nous observons lors de la transmission interhumaine de 2022 affectent les protéines associées au système immunitaire humain, cela pourrait donc signifier un processus d'adaptation à l'homme", a déclaré João Paulo Gomes, PhD, de l'INSA.

"Cela semble se produire à un rythme plus rapide que prévu, ce qui est conforme à l'observation également inattendue de l'excès de mutations de la [souche] 2022 par rapport à sa version antérieure" a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont déclaré qu'il est probable que la récente épidémie ait été récemment importée d'un pays où le virus est endémique, même s'il se peut qu'il se soit propagé silencieusement pendant une période prolongée chez l'homme ou les animaux dans des pays non endémiques avant d'être récemment détecté.

A l'heure actuelle, le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que la flambée mondiale de variole du singe était une menace sanitaire dont l'évolution était très inquiétante, sans atteindre pour autant le stade d'une urgence sanitaire mondiale.

