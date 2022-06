Discussions prévues cette semaine entre Téhéran et Washington sur la levée des sanctions, selon l'Iran

"La balle est dans le camp de Washington", a dit lundi le porte-parole iranien

L'Iran et les Etats-Unis doivent entamer "cette semaine" des discussions indirectes qui porteront sur "la levée des sanctions" imposées par Washington, a annoncé lundi le ministère iranien des Affaires étrangères.

"Un pays du golfe Persique sera l'hôte des pourparlers et la rencontre [entre l'Iran et les Etats-Unis] aura lieu dans les prochains jours au cours de la semaine", a indiqué le porte-parole du ministère Saïd Khatibzadeh, lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Selon certaines sources, le Qatar aurait été choisi comme pays hôte des discussions.

Cette déclaration fait suite à l'annonce samedi par l'Union européenne (UE) et l'Iran de la reprise "dans les prochains jours" des pourparlers sur le programme nucléaire iranien suspendus depuis plus de trois mois, à l'occasion d'une visite surprise à Téhéran du chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell.

Pour faire avancer le processus, M. Borrell a indiqué que des contacts "indirects" entre les Etats-Unis et l'Iran auraient lieu rapidement "dans un pays du Golfe".

"Ce que nous allons faire dans les prochains jours ne concerne pas la dimension nucléaire mais des divergences existantes sur la question de la levée des sanctions", a précisé lundi M. Khatibzadeh.

Les pourparlers lancés à Vienne en avril 2021 entre l'Iran et les grandes puissances (Russie, Etats-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) sont au point mort depuis mars, Américains et Iraniens s'accusant mutuellement de les bloquer.

Ils visent à réintégrer les Etats-Unis à l'accord de 2015 prévoyant des limitations au programme nucléaire iranien, dénoncé en 2018 par le président américain d'alors Donald Trump, et à ramener l'Iran au respect de ses engagements dictés par ce pacte, appelé JCPOA.

"J'espère que nous verrons des résultats positifs de ces pourparlers. La balle est dans le camp de Washington", a dit lundi le porte-parole iranien.

"Si Washington vient avec des réponses aux demandes iraniennes, on peut finir le travail rapidement", a ajouté M. Khatibzadeh.