Bahreïn: les dirigeants du Sommet du Néguev travaillent en faveur de la sécurité du Moyen-Orient

Le Forum est une plate-forme pour la promotion de solutions aux défis communs

Lors de la première réunion du comité directeur du Forum du Néguev à Sde Boker, au cours de laquelle le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a accueilli ses homologues des États-Unis, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et de l'Égypte, les six pays fondateurs ont décidé de travailler de manière décisive pour apporter sécurité, prospérité et stabilité au Moyen-Orient.

Ils se sont réunis lundi à Manama, à Bahreïn.

La réunion revêt une importance particulière à la lumière de la visite prévue du président américain Joe Biden en Israël et au Moyen-Orient au mois de juillet et de l'engagement américain à élargir le cercle de la paix via les accords d'Abraham.

Dans le cadre du comité directeur, les États membres ont discuté des moyens opérationnels de promouvoir la coopération d'une manière qui conduira à des réalisations tangibles pour la région et ses habitants, y compris, entre autres, à travers le nouveau Forum du Néguev créé par le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid en mars.

Les États membres du Forum se sont accordés sur l'importance de la coopération régionale dans une variété de domaines y compris sécuritaires qui contribueront au bien-être des habitants de la région.

Dans des communiqués de presse publiés par les chefs de délégation de Bahreïn en tant que pays hôte du Comité directeur et par Israël en tant que président du Forum, le vice-ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, Sheikh Abdullah, et le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, ont souligné que la convocation du Comité illustre une fois de plus l'importance que les pays accordent à la promotion des liens et à la poursuite du Forum en tant que plate-forme pour la promotion de solutions aux défis communs.