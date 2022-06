L'armée israélienne a déjoué des cyberattaques contre des centrales électriques américaines (responsable de l'unité 8200)

"Nos valeurs fondamentales sont des valeurs démocratiques et éthiques"

Le chef adjoint de l'unité 8200 de l'armée israélienne, le colonel U., a déclaré mercredi que son agence de renseignement avait averti les États-Unis des tentatives de piratage des centrales électriques du pays à temps pour contrecarrer la cyberattaque.

Bien que ce ne soit pas la première fois que les avertissements israéliens aux États-Unis permettant d'éviter les cyberattaques soient rendus publics, c'est la première fois qu'un responsable actuel de l'unité 8200 partage des renseignements aussi sensibles.

Le colonel U. a rappelé qu'un "adversaire [l'Iran] a attaqué des installations d'eau en Israël. Nous avons vu ce pays tenter d'empoisonner l'eau dans le but de faire des victimes et nous avons déjoué cette attaque."

"Nous avons également découvert qu'ils tentaient de cibler les centrales électriques américaines. Grâce à la collaboration étroite avec nos fantastiques partenaires américains, tout incident a pu être évité", a-t-il déclaré.

"Nos valeurs fondamentales sont des valeurs démocratiques et éthiques. Nous avons des procédures de prise de décision militaires tout en permettant aux individus d'exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. Nous empêchons les cyberattaques contre les Israéliens et nous veillons à ce qu'Israël reste la principale puissance technologique et cybernétique dans notre région", a-t-il conclu.

Israël est régulièrement visé par des cyberattaques iraniennes.