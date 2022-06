ONU: les Européens appellent l'Iran à la désescalade nucléaire

"Le programme nucléaire iranien est maintenant plus avancé qu'à n'importe quel moment dans le passé"

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, membres de l'accord sur le nucléaire iranien dit JCPOA, ont appelé jeudi Téhéran à la désescalade et "à revenir à une pleine coopération" avec l'agence onusienne AIEA, au lendemain de l'échec de discussions multilatérales menées à Doha.

"Nous demandons à l'Iran d'arrêter et d'inverser son escalade nucléaire, de revenir à une pleine coopération avec l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) et de saisir sans plus tarder l'offre sur la table, qui profiterait au peuple et à la nation iraniens", a déclaré à des médias l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, flanqué de représentants britannique et allemand.

"Le programme nucléaire iranien est maintenant plus avancé qu'à n'importe quel moment dans le passé", a-t-il ajouté dans sa déclaration conjointe, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU devait tenir dans la foulée une réunion régulière sur le dossier nucléaire iranien.

Des efforts diplomatiques intensifs pour restaurer le JCPOA ont abouti à un accord viable sur la table depuis début mars. Nous regrettons que l'Iran ait jusqu'à présent refusé de saisir cette opportunité diplomatique et poursuivi son escalade nucléaire", a poursuivi l'ambassadeur français.

"Malheureusement, à notre connaissance, lors de la réunion qui s'est terminée hier à Doha, l'Iran a une fois de plus refusé de saisir l'occasion et, au lieu de cela, a formulé de nouvelles demandes étranges et irréalistes", a-t-il dénoncé.

Devant les médias, l'ambassadrice de l'Irlande à l'ONU, Geraldine Byrne Nason, qui gère le dossier iranien au Conseil de sécurité, a réclamé un retour à la table des négociations de toutes les parties. "Nous croyons toujours que toutes les parties devraient revenir, dont les États-Unis bien sûr, à la table" des discussions, a-t-elle dit.

Les Etats-Unis se sont dits mercredi "déçus" des négociations indirectes avec l'Iran sur le nucléaire entamées depuis mardi à Doha, où "aucun progrès n'a été fait" selon Washington, qui estime ce cycle d'échanges "achevé". Jeudi, l'Iran s'est déclaré "déterminé" à continuer les négociations qui se déroulent jusqu'à présent de manière indirecte avec les Etats-Unis.

Les discussions, ouvertes en avril 2021, sont destinées à réintégrer les Etats-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et à ramener l'Iran au respect intégral de ses engagements dictés par ce pacte.