Joe Biden déclare que son voyage au Moyen-Orient a pour but de favoriser l'intégration d'Israël dans la région

"Je pense que nous allons pouvoir faire ce qui est bon pour la paix et bon pour la sécurité d'Israël"

Le président américain Joe Biden a déclaré que l'un des objectifs de son prochain voyage au Moyen-Orient était d'"approfondir l'intégration d'Israël dans la région".

"Je pense que nous allons pouvoir faire ce qui est bon pour la paix et bon pour la sécurité d'Israël", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse en visite en Espagne.

"C'est la raison pour laquelle les dirigeants israéliens se sont prononcés si fermement pour que j'aille en Arabie saoudite", a-t-il ajouté, révélant publiquement le lobbying exercé par Jérusalem pour que le président américain se rende à Djeddah, alors que certains membres de son parti s'opposent à ce déplacement en raison du bilan du royaume du Golfe en matière de droits de l'homme.

"Je commence ce voyage en Israël... Je crois qu'il est vraiment important que je fasse ce voyage. J'y vais pour rencontrer les dirigeants du pays et affirmer le lien indéfectible qui unit Israël et les États-Unis", a-t-il souligné.

M. Biden se rendra en Arabie saoudite pour une réunion du Conseil de coopération du Golfe le 15 juillet, après deux jours en Israël et en Cisjordanie.

Il confirme qu'il "verra" l'héritier saoudien Mohammed ben Salmane, mais uniquement dans le cadre de la réunion plus large du CCG+3 (sommet du Conseil de Coopération du Golfe plus l’Égypte, l’Irak et la Jordanie).

Joe Biden a également insisté sur le fait qu'il ne cherchera pas à faire pression sur Riyad pour qu'il augmente sa production de pétrole afin de compenser la hausse des prix du gaz aux États-Unis.

"Je leur ai indiqué que je pensais qu'ils devaient augmenter leur production de pétrole, de manière générale - pas aux Saoudiens en particulier", a-t-il précisé.

"Nous allons également essayer de réduire le nombre de morts dans la guerre qui se déroule au Yémen", a-t-il poursuivi en ajoutant qu''il y a toute une série de choses qui vont bien au-delà de tout ce qui a à voir avec les [arabes] saoudiens en particulier".

"Ils ont de réelles préoccupations concernant ce qui se passe en Iran et dans d'autres endroits en termes de sécurité également", a reconnu le président américain.