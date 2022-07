Les pourparlers avancent au sujet d'un Israélien détenu "par erreur" en Grèce sur mandat d'Interpol (avocat)

L'avocat a présenté des documents prouvant que son client n'est pas un homme recherché par Interpol

L'avocat d'un Israélien arrêté en Grèce pour trafic de drogue présumé a exprimé vendredi de grands espoirs que son client soit bientôt reconnu comme victime d'une erreur d'identité et libéré.

Nir Yaslovitzh a déclaré avoir présenté au ministre de la Justice Konstantinos Tsiaras et au procureur général Vasilias Milanunis des documents prouvant que Dudi Ashkenazi, 52 ans, n'est pas le suspect recherché par Interpol et la police au Pérou.

"La réunion a été positive et très bonne", a affirmé M. Yaslovitzh au site d'information Walla. "Si j'étais optimiste au préalable, je le suis encore plus maintenant", a-t-il ajouté.

Dudi Ashkenazi a été arrêté alors qu’il était en vacances avec sa femme Racheli, à Kos.

Surnommé "El Doc", l'homme recherché qui a le même nom possède la double nationalité israélienne et azerbaidjanaise et a joué un rôle dans un réseau international de trafic de drogue entre le Pérou et la Russie.

"Il y a un autre Dudi Ashkenazi qui se promène en liberté en ce moment, et c’est lui, en réalité, le criminel qui devrait être arrêté", avait précisé l'avocat cette semaine.

Le ministre des Affaires étrangères et actuellement nouveau Premier ministre Yaïr Lapid, s'est entretenu mercredi avec son homologue grec, Nikos Dendias, et a demandé la libération immédiate de M. Ashkenazi.