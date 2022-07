Retour "au cours normal" des relations diplomatiques entre Israël et la Pologne

Le nouvel ambassadeur israélien à Varsovie présentera ses lettres de créance dans les prochains jours

Le président israélien Isaac Herzog s'est entretenu lundi avec son homologue polonais Andrzej Duda, faisant le point lors d'une conversation téléphonique, sur les relations bilatérales de leurs pays.

"Il a été convenu que les relations reprendraient leur cours normal", a indiqué un communiqué de la présidence israélienne.

Dans une initiative conjointe avec le Premier ministre Yaïr Lapid, également chef de la diplomatie, Isaac Herzog a demandé le retour de l'ambassadeur de Pologne.

Andrzej Duda a accepté de nommer prochainement un nouveau représentant polonais, et annoncé que le nouvel ambassadeur israélien à Varsovie présentera ses lettres de créance dans les prochains jours.

"Les deux présidents ont exprimé leur espoir que tout problème futur entre la Pologne et Israël sera résolu par un dialogue sincère et ouvert et dans un esprit de respect mutuel", a-t-il précisé dan le communiqué.

En juillet dernier, le Parlement polonais a adopté une loi coupant de fait toute restitution future aux héritiers des biens saisis par les nazis pendant la Shoah.

Yair Lapid avait qualifiée la législation promulguée par M. Duda, d'"antisémite et immorale". Les deux pays avaient alors rappelé leur ambassadeur respectif.

Depuis lors, les deux parties ont lentement désamorcé les tensions, mais le désaccord demeure. Il y a deux semaines, Israël a décidé d'annuler les voyages éducatifs en Pologne de milliers de lycéens, jugeant que le gouvernement polonais tentait de contrôler le programme d'études sur la Shoah enseigné aux enfants israéliens.