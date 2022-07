Israël participe à Rimpac 2022, l'un des plus grands exercices navals au monde

L'exercice de cette année comprend environ 25.000 personnes provenant de 26 nations

Israël a envoyé des troupes pour participer à l'exercice naval multinational bisannuel Rim of the Pacific (Rimpac) pour sa 28e édition, a rapporté lundi le Jerusalem Post.

Rimpac est dirigé par la troisième flotte américaine au large des côtes d'Hawaï et du sud de la Californie.

Considéré comme le plus grand exercice maritime du monde, il s'agit d'un évènement qui a lieu tous les deux ans depuis le début des années 1970.

L'exercice, qui a débuté la semaine dernière et devrait se poursuivre jusqu'au 4 août, verra la participation de 38 navires, dont trois navires de surface sans pilote, quatre sous-marins, neuf forces terrestres nationales et plus de 170 aéronefs, dont le véhicule aérien sans pilote MQ-9 Reaper.

L'exercice de cette année rassemble environ 25.000 membresz des forces armées provenant de ces 26 nations : Australie, Brunei, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Équateur, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pérou, Corée du Sud, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga, Royaume-Uni et les États-Unis.

Au cours de l'exercice, les forces s'entraîneront aux opérations amphibies, au tir au canon, aux missiles, aux tactiques et armes anti-sous-marines, aux exercices de défense aérienne, aux opérations de lutte contre la piraterie, au déminage, à la neutralisation des explosifs et aux opérations de plongée et de sauvetage.

Israël a participé à l'exercice pour la première fois en 2018 et n'a pas pris part à Rimpac 2020 en raison de l'apparition de la pandémie de coronavirus.