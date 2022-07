Israël lance un exercice de transport aérien à basse altitude au-dessus de la Roumanie

"Une occasion de nous mettre au défi, de nous améliorer, au-delà des frontières d'Israël"

Des avions de transport de l'armée de l'air israélienne ont décollé dimanche en direction de la Roumanie pour effectuer un exercice aérien à basse altitude au-dessus de ce pays européen.

L'exercice, baptisé Blue Sky, a officiellement débuté lundi et visait à entraîner les avions de transport C-130 et C-130J de l'IAF à des vols en territoire inconnu à basse altitude, a indiqué l'armée.

L'armée n'a pas précisé le nombre d'appareils des 131e et 103e escadrons de l'IAF (La Force aérienne et spatiale israélienne) participant à l'opération, mais selon des observateurs civils, utilisant des sources ouvertes de suivi des vols, cinq avions de transport lourds ont été repérés à leur arrivée dans le pays.

L'IAF a déclaré que les pilotes s'entraîneraient également à la navigation et aux atterrissages "dans des scénarios nombreux et variés simulant des combats en territoire ennemi".

"L'entraînement dans le ciel de Roumanie est une occasion pour nous de nous mettre au défi, de nous améliorer et de devenir plus forts, au-delà des frontières d'Israël", a déclaré le commandant de la base aérienne de Nevatim, le général de brigade Gilad Keinan.

"Il s'agit d'un exercice important et significatif pour le réseau de transport lourd et l'armée de l'air, afin de renforcer la capacité opérationnelle et la compétence du corps et de son personnel", a ajouté M. Keinan.