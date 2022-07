La Russie ordonne à l'Agence juive d'arrêter toutes ses opérations dans le pays (média)

Une réponse est à l’étude dans les bureaux de l’Agence à Jérusalem en consultation avec le ministère des AE

Le gouvernement russe a ordonné à l'Agence juive de cesser toutes ses opérations à l'intérieur du pays, a révélé mardi le Jerusalem Post.

L'ordre a été donné par écrit dans une lettre reçue plus tôt cette semaine, selon une confirmation de plusieurs responsables de l’organisation sioniste cités par le quotidien israélien anglophone.

Ils ont précisé qu'une réponse était actuellement à l’étude dans les bureaux de l’Agence à Jérusalem en consultation avec le ministère des Affaires étrangères et le bureau du Premier ministre.

"Dans le cadre du travail de la délégation de l'Agence juive en Russie, nous sommes parfois amenés à faire certains ajustements, comme l'exigent les autorités", a déclaré l'organe gouvernemental auprès du Jpost.

"Les contacts avec les autorités ont lieu en permanence, dans le but de poursuivre nos activités conformément aux règles fixées par les instances compétentes. Aujourd'hui encore, un tel dialogue a lieu", a-t-elle assuré.

Cet ordre intervient en marge de tensions croissantes entre Israël et la Russie sur la position de Jérusalem concernant la guerre en cours en Ukraine et sa politique de soutien à Kiev et à son chef assiégé Volodymyr Zelensky.

Lundi, le ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs qualifié d'inacceptables les frappes contre la Syrie imputées à l'Etat hébreu et a exigé une "cessation inconditionnelle des attaques".

Un tel ordre, s'il est maintenu, pourrait directement saper la possibilité des Juifs russes à faire leur alyah et à immigrer en Israël, tandis que des milliers d'entre eux ont terminé leurs formalités.

Les sanctions contre la Russie ont toutefois contraint la plupart des compagnies aériennes internationales à cesser de voler vers et en provenance du pays.

Selon une source citée par le Jpost, "de nombreux Juifs craignent pour leur vie, tandis que les autorités russes tentent de les arrêter".

Si l'Agence juive, chargée de l’immigration juive en Israël (Aliyah), était effectivement interdite d'opérer en Russie, il s'agirait d'une première en 30 ans.