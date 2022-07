Près d'un tiers des femmes dans les pays en développement mères à 19 ans ou moins (ONU)

"Il est clair que le monde laisse tomber les adolescentes"

Près d'un tiers des femmes vivant dans les pays en développement deviennent mères à l'adolescence, à 19 ans ou moins, selon une étude publiée mardi par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), spécialisé dans la santé sexuelle et reproductive.

Selon cette étude, près de la moitié des premières naissances chez les adolescentes concernent des filles âgées de 17 ans et moins.

Au vu de ces chiffres, "il est clair que le monde laisse tomber les adolescentes", a déploré dans un communiqué la directrice de l'UNFPA, Natalia Kanem.

"Les grossesses répétées que nous observons chez les mères adolescentes sont un signe flagrant qu'elles ont désespérément besoin d'informations et de services de santé sexuelle et reproductive", ajoute-t-elle.

Parmi les filles qui ont eu un premier enfant à 14 ans ou moins, près des trois quarts ont également un deuxième enfant à l'adolescence, et 40% de celles qui ont eu deux enfants passent à un troisième enfant avant de sortir de l'adolescence, selon l'étude.

L'UNFPA indique voir cependant des signes encourageants dans le monde de baisse des taux de maternité pendant l'adolescence mais, selon le Fonds, le rythme du déclin est bien trop lent.

"Les gouvernements doivent investir dans le suivi des adolescentes et aider à élargir leurs opportunités, leurs ressources et leurs compétences, contribuant ainsi à éviter les grossesses précoces et non désirées", demande Natalia Kanem.

"Lorsque les filles pourront décider de manière significative de leur propre parcours de vie, la maternité dans l'enfance deviendra de plus en plus rare", estime-t-elle.