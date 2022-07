A. Blinken a demandé à la Chine de condamner "l'agression" russe en Ukraine

"C'est vraiment le moment où nous devons tous nous lever pour condamner l'agression"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est entretenu samedi dans l'île indonésienne de Bali avec son homologue chinois Wang Yi, des discussions qu'il a qualifiées d'"utiles, franches et constructives" tout en lançant une mise en garde à Pékin à propos de Taïwan.

"Malgré la complexité de nos relations, je peux dire avec une certaine confiance que nos délégations ont trouvé les discussions d'aujourd'hui utiles, franches et constructives", a déclaré M. Blinken après cinq heures d'entretiens avec M. Wang, au lendemain d'une réunion des chefs de la diplomatie du G20 à Bali.

"J'ai fait part des profondes préoccupations des Etats-Unis concernant la rhétorique et les activités de plus en plus provocantes de Pékin à l'égard de Taïwan et de l'importance vitale du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan", a cependant ajouté M. Blinken.

Les Etats-Unis s'inquiètent de la pression militaire accrue de Pékin ces dernières années contre Taïwan, île démocratique que la Chine considère comme une partie de son territoire et s'est juré de reprendre un jour.

M. Blinken a également demandé à son homologue chinois de prendre ses distances avec Moscou et de condamner "l'agression" russe contre l'Ukraine.

"C'est vraiment le moment où nous devons tous nous lever, comme l'ont fait les pays du G20 les uns après les autres, pour condamner l'agression et exiger, entre autres, que la Russie autorise l'accès aux denrées alimentaires bloquées en Ukraine", a déclaré M. Blinken.

Il a dit n'avoir perçu "aucun signe" de coopération de la part de la Russie.