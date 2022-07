Vol direct entre Israël et l'Arabie saoudite pour Joe Biden vendredi, un "petit symbole" du réchauffement des relations, selon lui

Joe Biden est attendu en Israël mercredi pour une visite de 2 jours lors de laquelle il se rendra à Ramallah

Joe Biden a noté qu'il serait le premier président américain à s'envoler d'Israël directement vers l'Arabie saoudite cette semaine lors de son voyage officiel dans la région, un "petit symbole" du réchauffement des liens entre Israël et le monde arabe, selon une tribune publiée samedi par le Washington Post.

Dans ce texte intitulé "Pourquoi je vais en Arabie saoudite", M. Biden a indiqué qu'il ferait le voyage depuis Israël à Jeddah, en Arabie saoudite, où "des dirigeants de toute la région se réuniront, soulignant la possibilité d'un Moyen-Orient plus stable et intégré, les États-Unis jouant un rôle de leadership vital".

Joe Biden est attendu en Israël mercredi pour une visite de deux jours lors de laquelle il se rendra également à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne.

Il s'envolera ensuite pour l'Arabie saoudite vendredi pour une réunion le lendemain avec les dirigeants régionaux du Moyen-Orient dans le cadre du sommet GCC+3 - le Conseil de coopération du Golfe (Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi que l'Irak, l'Égypte et la Jordanie).

A Ryad, Joe Biden tentera d'obtenir une augmentation de la production de pétrole saoudienne dans l'espoir de maîtriser la montée en flèche des coûts du carburant, se défendant des critiques qui l'accusent de se renier après sa promesse de faire de la monarchie pétrolière un "paria" international suite à l'assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi.

"Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ma décision d'aller en Arabie Saoudite. Mes vues sur les droits humains sont claires et durables, et les libertés fondamentales sont toujours au programme quand je voyage, et elles le seront pendant ce déplacement", a-t-il assuré.

Il rencontrera le prince héritier Mohammed ben Salmane, car "mon travail de président est de garantir la solidité et la sécurité du pays", dit-il, citant la nécessité de "contrer" la Russie, de se mettre dans "la meilleure position possible" face à la Chine et de veiller à une "plus grande stabilité" au Moyen-Orient.

"Pour faire ces choses, nous devons avoir une relation directe avec les pays qui peuvent y contribuer. L'Arabie saoudite en est un", a-t-il affirmé.

La région reste "pleine de défis", a rappelé Joe Biden, citant notamment "le programme nucléaire iranien et le soutien aux groupes mandataires, la guerre civile syrienne, les crises de sécurité alimentaire exacerbées par la guerre en Ukraine, les groupes terroristes opérant toujours dans un certain nombre de pays, l'impasse politique en Irak, en Libye et au Liban".

Mais il discerne "des tendances prometteuses" et "les Etats-Unis peuvent les renforcer comme aucun autre pays ne le peut. C'est à cela que servira mon déplacement la semaine prochaine".