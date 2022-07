Le président Herzog et son épouse en République tchèque pour rencontrer des responsables et des membres de la communauté juive

Les deux pays "entretiennent des relations diplomatiques étroites et amicales"

Le président israélien Isaac Herzog s'est s'envolé dimanche pour Prague avec son épouse Michal pour une visite d'État en République tchèque et une série de réunions avec des dirigeants, des représentants du gouvernement et des membres de la communauté juive.

Au cours de cette visite d'une journée, il rencontrera le Premier ministre tchèque Petr Fiala et le chef d'Etat Miloš Zeman, "un partisan indéfectible d'Israël", selon un communiqué de la présidence israélienne.

M. Herzog s'entretiendra également avec le président du Sénat tchèque Miloš Vystrčil et la présidente de la Chambre des députés, Markéta Pekarová Adamová.

Les deux pays "entretiennent des relations diplomatiques étroites et amicales", a-t-il été ajouté dans le communiqué qui souligne "une amitié de plus d'un siècle et une affinité historique qui s'est exprimée dans les moments de crise et de difficulté".

Le couple Herzog sera de retour en Israël dans la soirée.

L'année dernière, Israël a signé un accord avec la République tchèque pour lui fournir quatre batteries de système de défense aérienne à courte portée Spyder, la première livraison pour l'Etat hébreu d'un système de défense aérienne complet à un pays de l'OTAN.

Au cours de l'année écoulée, les relations entre Israël et la nation européenne se sont resserrées.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères de l'époque, Jakub Kulhanek, s'est rendu en Israël en mai 2021 en signe de solidarité alors que les roquettes du Hamas tombaient sur Israël.

En mars dernier, Prague a ouvert le bureau de Jérusalem de son ambassade .