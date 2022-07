Iran: un pacte de défense aérienne entre Israël et les États-Unis avec les pays arabes va "exacerber" les tensions

"Ce plan est déjà en action et a contrecarré des tentatives iraniennes de défier Israël et d'autres pays"

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré samedi qu’un pacte de défense aérienne entre Israël et des alliés régionaux arabes – formé sous la direction des États-Unis pour contrer la menace des drones et missiles iraniens – ne ferait qu’exacerber les tensions régionales.

"L'ingérence d'étrangers dans la région [...] n'entrainera pas pas la sécurité et la stabilité mais est elle-même la principale cause de tension et de fracture régionale", a déclaré le porte-parole du ministère, Nasser Kanaani, selon Reuters.

Le pacte, baptisé "MEAD – Défense aérienne du Moyen-Orient", vise à connecter les systèmes de défense aérienne pour lutter contre l’utilisation croissante par l’Iran de drones et de missiles au Moyen-Orient.

La déclaration iranienne intervient en amont de la visite prévue cette semaine du président américain Joe Biden en Israël et en Arabie saoudite.

"Ce plan est déjà en action et a contrecarré les tentatives iraniennes de défier Israël et d'autres pays du Moyen-Orient", a annoncé le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, lors d'une réunion à la commission de la défense et des affaires étrangères de la Knesset le mois dernier.

L'idée d'un système de défense aérienne conjoint entre Israël et ses voisins arabes n'est pas nouvelle. Elle avait été soulevée lors du sommet du Néguev des ministres des Affaires étrangères d'Israël, des États-Unis, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et d'Égypte en mars dernier.

"Je dirige depuis un an avec mes collègues du Pentagone et de l'administration [Biden] un vaste programme visant à renforcer la coopération entre Israël et les pays de la région, sous la direction américaine et le CENTCOM qui, je l'espère, franchira une nouvelle étape avec la visite du président Biden au Moyen-Orient", a précisé M. Gantz.