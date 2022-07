Joe Biden au Moyen-Orient : une visite historique aux enjeux limités

"Bennett et Lapid s'étaient engagés à prévenir les Américains de chaque opération, même s'ils s'en défendent"

Les président des Etats-Unis Joe Biden effectuera la semaine prochaine sa toute première visite au Moyen-Orient depuis le début de son mandat en janvier 2021. Un délai "raisonnable" qui confirme que le Proche-Orient n'est pas une priorité absolue pour Joe Biden. Prévue initialement à la mi-juin, la visite historique du président démocrate a finalement été fixée du 13 au 16 juillet 2022.

Si la région entière se met au garde à vous pour accueillir le président américain, certains commentateurs considèrent le rapport coûts-bénéfices comme contestable. Le prestigieux hôtel King David de Jérusalem sera intégralement occupé par le personnel et les proches de M. Biden, soit tout de même 500 personnes, et les forces de l'ordre seront considérablement renforcées pour assurer la sécurité de l'homme "le plus protégé du monde". L’addition risque donc d'être salée pour l'Etat hébreu. Côté logistique, les forces de sécurité israéliennes craignent une escalade de la violence en Cisjordanie pendant et après la visite du président. Les Palestiniens risquent de protester contre les faibles mesures destinées à l'Autorité palestinienne par l’administration américaine, mais aussi contre le rapport contesté sur l’origine de la balle qui a tué la journaliste Shireen Abu Akleh.

Le président démocrate ne jouit pas non plus d'une forte popularité en Israël, contrairement à son prédécesseur Donald Trump. Joe Biden reste dans les mémoires comme l'ex vice-président de Barack Obama, l'homme qui a maintes fois condamné Israël et sa politique de "colonisation". Si le président n’a jamais manqué d’affirmer son amitié pour Israël, il fait tout pour regagner la confiance des Palestiniens après quatre années marquées par un Donald Trump affichant sa préférence sans nuance. Et le président américain est en position de force.

"Joe Biden arrive dans un contexte particulièrement difficile pour Israël et il en a conscience", souligne Matthias Inbar, spécialiste des questions de défense sur i24NEWS. "Le Premier ministre est à la tête d'une coalition d'intérim, il est lui-même candidat, et n'est pas réputé pour être un "Monsieur sécurité" contrairement à Naftali Bennett ou encore Benyamin Netanyahou. Lapid s'est engagé dès le départ à tenir la politique du 'zéro surprise', c'est-à-dire à prévenir les Américains à chaque opération, même s'il s'en défend. Mais on a vu au cours de cette année de coalition que toutes les opérations étaient coordonnées avec les Etats-Unis", explique Matthias Inbar.

"Au fur et à mesure de la préparation de ce voyage, Joe Biden a opté pour la mise sous pression de la coalition, lui demandant de limiter les destructions de maisons et les opérations de grande envergure dans les Territoires palestiniens. Joe Biden savait qu'Israël répondrait pour éviter les tensions", poursuit-il.

La visite du président américain dans la région semble surtout "symbolique" dans la mesure où elle témoigne de l'amitié "inébranlable et indéfectible" des Etats-Unis et Israël deux ans après les accords d'Abraham, et vise à souligner le soutien aux Palestiniens de l'administration Biden avec l'annonce "d'une série de mesures d'aides".

Sans grande surprise, les discussions porteront, côté israélien, sur la menace iranienne alors que la volonté des Etats-Unis de revenir à l'accord de Vienne ne faiblit pas, malgré des négociations moribondes. Joe Biden a prévu de se rendre sur la base aérienne de Palmachim dans le Sud du pays et visitera les installations du système "Dôme de Fer", en grande partie financé par les Etats-Unis, mais également celles du système d'interception laser actuellement développé par Israël nommé "Magen Or" qu'Israël veut "co-produire" avec Washington.

La tournée de Joe Biden dans la région sera sans conteste marquée par sa visite en Arabie saoudite, lui qui avait assuré en faire un État "paria" pendant sa campagne électorale après la mort du journaliste Kashoggi en 2018. Mais la guerre en Ukraine l'a conduit à revoir sa copie.

Ainsi, si la visite de Joe Biden au Moyen-Orient n'a pas pour ambition de relancer un processus de paix israélo-palestinien à l’agonie, cette visite lui permettra au moins de consolider les relations avec ses alliés en cette période trouble.