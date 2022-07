Le 15 novembre, le monde devrait compter 8 milliards d'humains (ONU)

Le pic est prévu à environ 10,4 milliards de personnes dans les années 2080

La population mondiale devrait atteindre 8 milliards d'humains le 15 novembre, selon une projection du département des affaires économiques et sociales de l'ONU publiée lundi, qui prévoit aussi que l'Inde dépassera en 2023 la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.

"Alors que nous anticipons la naissance du huit milliardième habitant de la Terre", c'est "un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète et un moment pour réfléchir aux points sur lesquels nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres", note dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sans citer de cas concrets.

C'est aussi "l'occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et de nous émerveiller devant les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile", a précisé le chef de l'ONU.

Selon le département onusien auteur de la prévision, la population mondiale croît actuellement à son rythme le plus lent depuis 1950. La population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050, avec un pic à environ 10,4 milliards de personnes dans les années 2080 avant un maintien à ce niveau jusqu'en 2100.

Alors qu'une chute nette de la fécondité est constatée dans plusieurs pays dits développés, l'augmentation de population attendue dans les prochaines décennies sera concentrée pour plus de la moitié dans huit pays, selon le département onusien. Il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Egypte, de l'Ethiopie, de l'Inde, du Nigeria, du Pakistan, des Philippines et de la Tanzanie.