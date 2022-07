L'administration Biden accuse la Russie d'"antisémitisme" et d'"exploitation de la souffrance juive"

Vladimir Poutine a admis à maintes reprises vouloir "dénazifier" l'Ukraine

L'administration Biden accuse le gouvernement russe d'antisémitisme et d'exploitation de la souffrance juive en affirmant que sa guerre contre l'Ukraine est une opération de "dénazification", a rapporté lundi le Jewish Telegraphic Agency.

"Pour servir ses fins prédatrices, le Kremlin exploite la souffrance et le sacrifice de tous ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et survécu à la Shoah", a déclaré le département d'État américain dans un dossier dont la publication est prévue mardi sur son site internet. "Dans ce processus, le Kremlin détourne les efforts déployés par la communauté internationale pour combattre l'antisémitisme, et propage au contraire l'une des formes les plus insidieuses de l'antisémitisme qu'est la distorsion de la Shoah."

Le dossier, consulté à l'avance par le Jewish Telegraphic Agency, apparaîtra sur une page dédiée intitulée, "Disarming Disinformation" ("Désarmer la désinformation") consacrée à la dénonciation de la désinformation russe dans sa guerre contre l'Ukraine.

Cette page est programmée avant une session informelle du Conseil de sécurité des Nations unies qui se tiendra ce lundi après-midi et que la Russie a convoquée pour étayer sa demande de "dénazification".

Vendredi, l'agence de presse russe Tass a cité Dmitry Polyansky, l'envoyé adjoint de la Russie auprès des Nations unies, qui a déclaré que la session "sera notre réponse à nos collègues occidentaux, qui expriment des doutes sur l'un des principaux objectifs de notre opération militaire spéciale en Ukraine, à savoir la dénazification du pays, et prétendent que nous exagérons le problème".

Le dossier du département d'État cite des historiens et des institutions de mémoire de la Shoah, dont Yad Vashem, le mémorial israélien de la Shoah, et le musée américain du mémorial de la Shoah, qui dénoncent les affirmations de "dénazification".

Le document de trois pages souligne que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est lui-même juif et a perdu de la famille dans la tragédie de la Shoah. Il comprend une photo de M. Zelensky portant la kippa, entouré de juifs orthodoxes au Mur occidental de Jérusalem lors d'une visite en 2020.

"Le Kremlin prétend faussement que les pires nazis étaient en fait des Juifs, et cherche à minimiser le rôle de l'antisémitisme dans l'idéologie nazie", indique le dossier.

Le document fait également référence à l'affirmation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en mai dernier, selon laquelle les Juifs soutiennent que "les plus grands antisémites sont eux-mêmes juifs", en citant des responsables israéliens condamnant la déclaration de M. Lavrov.

Le rapport se termine en soulignant le fait que la Russie nuit à la lutte contre l'antisémitisme.

"Avec la montée de l'antisémitisme dans le monde, il est impératif pour tous de dénoncer ce type particulièrement pernicieux de désinformation russe", conclut-il.