Isaac Herzog rencontre le président tchèque à Prague et salue son "amour pour Israël"

"Israël et la République tchèque sont de véritables partenaires depuis plusieurs décennies"

Le président Isaac Herzog a rencontré ce lundi son homologue tchèque, Miloš Zeman, à Prague, et lui a remis la médaille d'honneur présidentielle israélienne.

M. Herzog a été accueilli par M. Zeman et la première dame Ivana Zemanová au Château de Prague, la résidence présidentielle tchèque. Le président israélien a été salué par la garde d'honneur et les hymnes nationaux israélien et tchèque ont été joués.

Les deux dirigeants ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête, suivi d'une réunion plus large avec leurs collaborateurs.

Haim Zach / GPO Le président Isaac Herzog et son homologue tchèque, Miloš Zeman, passent en revue une garde d'honneur à Prague, le 11 juillet 2022

"Vous êtes un allié important, a affirmé M. Herzog, et votre amour pour Israël a contribué à la renommée de notre pays dans la famille des nations. Ce n'est pas un secret que depuis plusieurs décennies, Israël et la République tchèque sont de véritables partenaires, apprenant l'un de l'autre et se soutenant mutuellement", a-t-il affirmé.

Isaac Herzog a remercié M. Zeman pour le soutien de Prague à Israël au sein des instances internationales, et pour la relocalisation d'une branche de l'ambassade tchèque à Jérusalem.

"Il va sans dire que la République tchèque soutient pleinement le peuple israélien face à la communauté internationale", a souligné M. Zeman.

"Dans ce contexte, nous avons également discuté avec M. le président Herzog de la décision anti-israélienne du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une décision que nous avons tous deux condamnée avec force", a-t-il rappelé.

En juin, Les États-Unis et 21 autres pays avaient fustigé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies après le rapport condamnant Israël pour la "discrimination persistante de l'Etat hébreu envers les Palestiniens".