Israël veut aider la Côte d'Ivoire à construire plus de logements sociaux

"En Angola, 40.000 logements sociaux ont été créés, dont 17.000 ont déjà été remis à l'Etat"

Le conglomérat privé israélien Mitrelli opère en Afrique depuis plus de 30 ans où il contribue au développement de plusieurs pays du continent, dans plusieurs secteurs tels que l'économie, l'agriculture ou l'immobilier y compris la construction de logements sociaux.

"L'objectif du groupe Mitrelli est d'aider les pays en pleine croissance et de développer des solutions permettant d'améliorer le bien-être des individus, tout en respectant et préservant leurs traditions culturelles", indique son site internet.

"On est aux cotés des gouvernements pour aider au développement des pays en terme d'économie, et ça inclut les logements sociaux. En Angola, 40.000 logements sociaux ont été créés dont 17.000 ont déjà été remis à l'Etat. Nous sommes en Côte d'ivoire depuis six ans", a précisé Eva Peled, vice-présidente de Mitrelli à i24NEWS. Mme Peled a salué "la vision internationale" et le "travail formidable" du gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui recherche des investisseurs sérieux.

"Les logements sociaux sont une réalité en Côte d’Ivoire, mais des insuffisances subsistent", affirmait déjà Siriki Sangaré, PCO du Filoses (Forum international du logement social et de standing) en 2016 lors d'une interview. Selon M. Sangaré, les logements sociaux traduisent une volonté politique d'accompagner les investisseurs ou entreprises jusqu'à la construction, pour répondre aux besoins de la population. Dans un pays à la démographie galopante, les logements se construisent rapidement et la demande explose.