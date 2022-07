Le président a également fait l’éloge des infirmières qui donnent de "l'espoir" aux malades

Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi l'octroi d'une aide américaine à six hôpitaux de Jérusalem-Est qui, selon lui, constituent "l'épine dorsale" des soins de santé pour les Palestiniens.

Lors d'une visite à l'hôpital Augusta Victoria, au troisième jour de son voyage dans la région, M. Biden a déclaré que les Palestiniens et les Israéliens "méritent des mesures égales de liberté, de sécurité, de prospérité et de dignité, et l'accès aux soins de santé lorsque vous en avez besoin est essentiel pour vivre une vie digne pour nous tous".

Dans son discours, M. Biden a fait l'éloge des infirmières et des autres professionnels de la santé qui prodiguent des soins aux malades et leur redonnent espoir. Il a annoncé que les États-Unis s'engageaient à verser 100 millions de dollars aux hôpitaux palestiniens de Jérusalem-Est.

"Les États-Unis continueront à travailler avec les dirigeants palestiniens et le gouvernement d'Israël, ainsi qu'avec tous nos partenaires internationaux, pour faire en sorte que le réseau hospitalier de Jérusalem-Est reste viable et disponible, et soit en mesure de fournir des soins de haute qualité que le peuple palestinien mérite", a-t-il déclaré.

Les six hôpitaux de Jérusalem-Est, emblématiques de la présence palestinienne dans la ville, ont été confrontés à une crise de financement ces dernières années, l'Autorité palestinienne, à court d'argent, ayant du mal à financer les traitements de pointe pour les Palestiniens.

L’hôpital Augusta Victoria, qui est géré par la Fédération luthérienne mondiale, a terminé l'année 2021 gravement endetté, avec plus de 70 millions de dollars dus par l'AP, selon une lettre envoyée aux législateurs américains en mai.

L'hôpital fournit des soins médicaux de pointe, notamment des traitements par radiothérapie pour les patients atteints de cancer et des dialyses rénales pédiatriques, aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza.