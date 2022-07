Israël refuse de rencontrer une délégation du Parlement européen comportant un sympathisant nazi

Jaak Madison avait appelé notamment à une "solution finale" contre l'immigration en Europe

Une commission du Parlement européen a annulé sa visite prévue en Israël et dans les territoires palestiniens après que des responsables israéliens ont refusé de rencontrer les membres de la commission qui compte un sympathisant nazi dans ses rangs.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a informé la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen que la rencontre ne pourrait pas avoir lieu en raison de la présence du législateur estonien Jaak Madison.

"Nous avons précisé aux chefs de la commission que nous n'accepterons pas de tenir des réunions officielles avec des parlementaires qui expriment des opinions inspirées de la vision nazie", a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères.

Jaak Madison avait appelé notamment à une "solution finale" (terme se référant à la Shoah) contre l'immigration vers l'Europe. En 2015, il a également écrit un article de blog sympathisant avec les nazis, et qualifié le fascisme "d'idéologie qui regroupe un certain nombre de nuances positives et nécessaires pour préserver l'État-nation".

Au programme de la visite de la délégation figurait une rencontre avec le terroriste Marwan Barghouti, qui purge cinq peines d'emprisonnement à perpétuité pour avoir orchestré des attentats terroristes meurtriers pendant la deuxième Intifada, bien que les autorités israéliennes leur aient finalement interdit de le rencontrer.

La sous-commission des droits de l'homme, dirigée par la députée européenne socialiste belge Maria Arena, avait également prévu de rencontrer Qaddura Fares, président du Club des prisonniers palestiniens, qui représente des dizaines de terroristes, ainsi que des représentants de six ONG palestiniennes qu'Israël a désignées comme organisations terroristes.