L'Iran compte vendre des drones de combat à la Russie (Jake Sullivan)

Des délégations russes se sont rendues deux fois en Iran pour une présentation de la technologie des engins

L'Iran s'apprête à vendre à la Russie des centaines de drones de combat, a révélé samedi le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, tandis que le président Joe Biden, en Arabie saoudite depuis vendredi, doit participer au sommet du "CCG+3".

"Nous avons des informations indiquant que le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones, notamment des drones de combat", a déclaré M. Sullivan dans un communiqué.

Selon la Maison Blanche, des délégations russes se sont rendues à deux reprises à la base aérienne iranienne de Kashan le 8 juin et le 5 juillet pour assister à des présentations de la technologie des engins.

Le bureau du président américain a également publié trois clichés des véhicules aériens sans pilote Shahed-191 et Shahed-129 capables de transporter des missiles à guidage de précision, ainsi que des images-satellite montrant les aéronefs en vol lors de la visite de la délégation russe.

Vladimir Poutine est en outre attendu le 19 juillet à Téhéran.

Samedi, lors du sommet élargi du Conseil de coopération du Golfe - réunissant Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ainsi que l'Égypte, la Jordanie et l'Irak - l'élargissement de la coordination contre les menaces militaires iraniennes, devenues une priorité pour de nombreux pays de la coalition, sera à l'ordre du jour.

"La Russie parie sur l'Iran. Nous parions sur un Moyen-Orient plus intégré, plus stable, plus pacifique et prospère", a affirmé un responsable américain sous couvert d'anonymat.

"Nous n'allons pas laisser un vide que viendraient remplir la Chine et la Russie", avec l'Iran en embuscade, a promis pour sa part vendredi Joe Biden.