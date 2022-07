Affaire Khashoggi: le prince héritier a nié toute responsabilité face à Joe Biden (ministre)

"Nous avons enquêté, puni et veillé à ce que cela ne se reproduise plus"

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) a nié toute responsabilité dans le meurtre du journaliste critique Jamal Khashoggi tué en 2018 à Istanbul, après que le président américain a évoqué cet épisode lors de sa visite dans la monarchie du Golfe.

Le dirigeant de facto du royaume "a expliqué (à M. Biden) qu'il s'agissait d'une tragédie pour l'Arabie saoudite", selon le ministre d'Etat aux Affaires étrangères Adel al-Jubeir, cité par CNN.

"Nous avons enquêté, puni et veillé à ce que cela ne se reproduise plus", a -t-il insisté, notant par ailleurs, que "c'est ce que font les pays. C'est ce que les États-Unis ont fait lorsque l'erreur liée à l'affaire d'Abou Ghraib a été commise".

Le scandale d'Abou Ghraib est une affaire durant laquelle des militaires de l'armée américaine et des agents de la CIA ont été accusés de violation des droits de l'Homme à l'encontre de prisonniers, entre 2003 et 2004, lors de la guerre en Irak, dans la prison d'Abou Ghraib à 32 km à l'ouest du centre de Bagdad. Ces prisonniers étaient physiquement et sexuellement abusés, torturés, et exécutés.

Selon la source, le meurtre en mai de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh en Cisjordanie a également été cité par MBS comme un incident créant une mauvaise image des Etats-Unis.

"La conversation a évolué en termes de discussion officielle", a toutefois assuré Adel al-Jubeir auprès de CNN.

Joe Biden a de son côté affirmé samedi, à l'issue de la visite en Arabie saoudite, que les Etats-Unis "ne se détourneraient pas du Moyen-Orient", tout en promettant une "vision" nouvelle pour la région.