Le chef du CENTCOM en Israël pour la deuxième fois cette année

Lundi, le chef d'état-major général Aviv Kohavi s'evolera pour son premier voyage officiel au Maroc

Le général en chef du commandement central américain Michael Kurilla a entamé dimanche sa visite en Israël, où il rencontrera le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Aviv Kochavi ainsi que d'autres hauts responsables militaires.

"Il s'agit de la deuxième visite du général Kurilla dans le pays depuis son entrée en fonction le 1er avril", a-t-il été précisé dans un communiqué de Tsahal.

"Cette visite est une rencontre complémentaire à la suite du forum stratégique et opérationnel entre les armées des deux pays qui s'est tenu le mois dernier et se concentrera sur le réseau de défense aérienne d'Israël".

Le 20 juin dernier, les Etats-Unis et le Maroc ont lancé à Agadir (sud) l’exercice militaire "African Lion 2022", le plus large sur le continent africain, mobilisant plus de 7.500 soldats originaires de dix nations, dont le Brésil, le Tchad, la France et le Royaume-Uni. Des observateurs militaires en provenance de l’OTAN et d’une quinzaine de pays partenaires y ont participé, dont, pour la première fois, Israël.

Lundi, le chef d'état-major général Aviv Kohavi s'envolera pour son premier voyage officiel au Royaume du Maroc.

'Il rencontrera de hauts responsables des Forces armées royales marocaines", a-t-il été indiqué dans le communiqué, tandis que cette visite s'"ajoute aux récentes rencontres et coopérations entre les deux pays, dans le cadre de l'avancement de la coopération militaro-sécuritaire entre l'Etat d'Israël et le Royaume du Maroc".

Le chef d'état-major sera accompagné du chef de la division de la coopération internationale de Tsahal, Effie Defrin et du chef de la division de la recherche sur le renseignement, Amit Saar.

Le sous-chef d'état-major général, Herzi Halevi, sera responsable de l'armée en l'absence du lieutenant-général Aviv Kochavi.