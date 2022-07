Moderna lance ses essais cliniques en Israël pour son nouveau vaccin contre les variants du Covid

"Le centre médical Sheba a été un pionnier dans la recherche sur le Covid-19 tout au long de la pandémie"

Le centre médical israélien Sheba a annoncé lundi qu'il participait, avec d'autres hôpitaux du monde entier, à des essais cliniques pour le nouveau vaccin anti-Covid 19 de Moderna.

L'hôpital considère comme étant "un devoir professionnel de continuer à diriger la recherche mondiale dans le domaine", a déclaré la professeure Gili Regev-Yochay, directrice de l'unité d'épidémiologie des maladies infectieuses au sein de Sheba.

"Le monde entier continue de faire face aux vagues de Covid-19, et le défi important auquel nous sommes confrontés est de trouver des vaccins et des médicaments qui traiteront les différents variants et permettront une vie sûre en marge du virus", a-t-elle déclaré.

Selon l'experte, les volontaires de la nouvelle étude seront divisés en trois groupes : l'un recevra deux doses du nouveau vaccin, un autre une seule injection suivi d'un placebo, et le troisième recevra deux doses du vaccin original de Moderna.

Les niveaux d'infection au sein des groupes seront étudiés pour évaluer l'efficacité du nouveau vaccin. Paul Burton, médecin-chef de Moderna, a salué la participation de Sheba aux essais.

"Le centre médical Sheba a été un pionnier dans la recherche sur le Covid-19 tout au long de la pandémie, et nous remercions les équipes d'essais cliniques et les participants à l'étude d'avoir contribué à faire progresser notre compréhension de l'ARNm-1273.214", a déclaré M. Burton.