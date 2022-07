L'UE annonce la reprise d'un forum de dialogue avec Israël

La dernière réunion a eu lieu en 2012

Le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne a décidé de reprendre les réunions du Conseil d'association avec Israël, a annoncé lundi le responsable de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell.

Le Conseil d'association est un organe politique chargé de promouvoir toutes les relations entre Israël et l'Union européenne, y compris aux niveaux politique, économique et technologique. La dernière rencontre entre les deux parties remonte à 2012 et le Premier ministre israélien Yaïr Lapid, s'est fixé pour objectif de reconduire ce forum.

La position de l'Union européenne "n'a pas changé en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient", a déclaré M. Borrell lors d'une conférence de presse après la réunion des 27 ministres des affaires étrangères de l'UE à Bruxelles. "Nous continuons avec la même conclusion du Conseil de 2016 soutenant la solution à deux États".

"Nous savons que la situation sur le terrain dans les territoires palestiniens se détériore, et je pense que les ministres ont convenu que ce Conseil d'association serait une bonne occasion de s'engager avec Israël sur ces questions", a-t-il poursuivi.

La date de la réunion sera fixée d'un commun accord par l'UE et Israël.

"Le fait que les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne votent à l'unanimité en faveur du renforcement des liens économiques et politiques avec Israël est la preuve de la puissance politique d'Israël et de la capacité du gouvernement à créer de nouvelles opportunités avec la communauté internationale", s'est réjoui le Premier ministre israélien par intérim dans un communiqué.