Fuite des cerveaux: pourquoi les universitaires israéliens quittent le pays?

Israël perd des universitaires à un rythme beaucoup plus élevé que les autres pays

En 2013, le prix Nobel de chimie a été attribué à trois Américains, dont deux sont nés en Israël et ont immigré aux États-Unis.

Une étude - de la même année - du Centre d'études sur les politiques sociales en Israël a révélé que, depuis 2008, un peu plus d'un membre du corps enseignant sur cinq des universités israéliennes a quitté le pays pour travailler dans des universités américaines.

En outre, l'Institut socio-économique Shoresh en Israël a constaté que, pour un Israélien diplômé qui est revenu en Israël depuis l'étranger en 2014, 2,8 sont partis.

En 2017, ce chiffre est passé à 4,5 émigrants par rapatrié.

La question de la "fuite des cerveaux" - l'émigration de personnes hautement qualifiées d'un pays - n'est pas un problème nouveau pour Israël, selon le professeur Eugene Kandel, coprésident du Start-Up Nation Policy Institute (SNPI).

Le SNPI a pour objectif de promouvoir une stratégie et des politiques économiques visant à garantir qu'Israël conserve sa position de leader en matière d'innovation technologique et tire parti de sa position pour générer de la valeur pour ses citoyens.

"Cette question est soulevée depuis près de 20 ans", a déclaré Kandel à i24NEWS. "Je pense qu'il est temps pour le gouvernement et l'industrie de se réveiller et d'agir à ce sujet."

Selon un document du Parlement israélien (Knesset) de 2020 intitulé "Israéliens ayant suivi une formation universitaire à l'étranger et mesures prises pour les ramener en Israël", la question de la fuite des cerveaux "a été inscrite à l'ordre du jour des commissions de la Knesset tous les deux ans" depuis le début des années 1990.

Pourquoi tant d'universitaires quittent-ils Israël et restent-ils à l'étranger ?

L'une des raisons de la fuite des cerveaux, note M. Kandel, est qu'il existe plusieurs endroits dans le monde où les universitaires affluent naturellement - un défi auquel tous les petits pays sont confrontés.

"Ils constatent que leurs meilleurs scientifiques sont courtisés et attirés par des centres beaucoup plus importants, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou à Singapour..."

Le taux de migration vers les États-Unis des Israéliens hautement qualifiés est l'un des plus élevés des 28 pays examinés - plus de trois fois la moyenne, selon une étude réalisée en 2006 par les professeurs Omer Moav et Eric Gould.

Cependant, selon Kandel, Israël perd des universitaires à un rythme beaucoup plus élevé que les autres pays.

L'État juif "crée un nombre disproportionné d'universitaires dans certains domaines, par rapport à ce qu'il peut absorber localement", a déclaré M. Kandel, notant que si le pays produit 500 docteurs en sciences de la vie, les institutions de recherche israéliennes ne peuvent pas en accepter plus de 100.

"Donc, par définition, vous repoussez un grand nombre de personnes qui veulent faire une carrière universitaire ; vous les repoussez vers d'autres pays", a-t-il déclaré.

Une autre cause de la fuite des cerveaux est le mode de fonctionnement du système universitaire en Israël, régi par une convention collective de travail qui ne permet pas le paiement de salaires compétitifs basés sur les résultats.

Elle ne permet pas non plus aux universités de s'aligner sur les offres faites par les universités hors d'Israël.

De même, selon Kandel, le Comité de l'enseignement supérieur refuse de classer les universités ou de permettre aux comités de visite qu'il invite de les classer en fonction de leurs résultats de recherche.

"Il rejette systématiquement l'idée que les futurs étudiants ont besoin de savoir quelles sont les perspectives pour eux d'entrer dans un collège ou une université particulière dans un domaine particulier et d'obtenir un emploi et combien ils vont gagner."

Les professeurs d'université ont le taux le plus élevé d'émigration d'Israël, soit 7,8 %, suivis des médecins avec un taux de 6,5 %. Le pourcentage d'Israéliens parmi les professeurs temporaires aux États-Unis est également beaucoup plus élevé que le pourcentage d'universitaires d'autres pays, a noté la Knesset.

En outre, selon une étude du professeur Dan Ben-David, fondateur de l'Institut Shoresh, les écarts salariaux importants entre les principaux départements universitaires américains et les universités israéliennes ne cessent de se creuser au fil du temps.

Les universités publiques israéliennes versent généralement les mêmes salaires, quelle que soit la discipline, et se distinguent principalement par le rang et l'ancienneté. En revanche, aux États-Unis, les salaires des universitaires varient considérablement d'un domaine à l'autre et au sein d'un même domaine.

Mais M. Ben-David a déclaré à i24NEWS que la fuite des cerveaux était principalement le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste.

"Le principal problème est qu'Israël en général, depuis près d'un demi-siècle, prend de plus en plus de retard sur les pays développés de premier plan."

Si l'économie israélienne se porte bien dans l'ensemble, selon les économistes, M. Ben-David estime qu'elle est loin d'être ce qu'elle aurait pu être.

La croissance économique d'Israël était similaire à celle de la plupart des pays du G7 jusque dans les années 1970, lorsque les priorités nationales ont changé. En conséquence, l'écart entre Israël et les pays du G7 a triplé.

"Nous avons cessé de faire les choses qu'il faut faire pour croître rapidement. Nous avons grandi. Et par conséquent, nous avons commencé à investir dans des endroits qui ne faisaient pas partie de l'Israël originel."

Israël a tenté de lutter contre la fuite des cerveaux par le passé - notamment avec un programme appelé "brain gain" (gain de cerveau).

Cependant, selon la Knesset, le programme israélien "brain gain" a été fermé suite à une résolution du gouvernement en 2017. Au moment de sa fermeture, il comptait 4.424 universitaires inscrits vivant à l'étranger. Au cours de ses quatre années de fonctionnement, environ 1.000 universitaires sont revenus en Israël grâce au programme, et 226 ont réussi à trouver un emploi.

M. Ben-David a toutefois fait remarquer que les solutions de fortune ne résolvent pas le problème, qui, selon lui, est une question de qualité de vie.

"Nous avons des routes, des hôpitaux et des écoles de plus en plus encombrés. Ce sont des choses qui affectent la qualité de vie et les décisions relatives à la qualité de vie", a déclaré M. Ben-David.

"Ce ne sont pas seulement les écarts de revenus qui incitent les Israéliens qui décident de partir ; c'est aussi une question d'objectif de vie. Avons-nous un avenir ici ? Nos enfants ont-ils un avenir ici ?"

L'existence d'une "fuite des cerveaux" ne signifie pas que le nombre total de personnes instruites en Israël, ni même leur proportion dans la population, a diminué au fil du temps. Au contraire, le système d'enseignement supérieur israélien produit environ 27.000 nouveaux diplômés universitaires, dont la plupart restent en Israël.

Pourtant, alors que 9 millions de personnes vivent en Israël, un nombre minime d'Israéliens - moins de 400.000 personnes - maintiennent l'économie, le système de soins de santé et leur base universitaire sous-jacente "près du pinacle du monde développé", selon Ben-David et l'Institut Shoresh.

"Il suffit qu'une masse critique des personnes les plus qualifiées s'en aille, et nous nous dirigeons alors dans une direction non viable, lentement mais sûrement". En effet, pas si lentement. Mais certainement sûrement."