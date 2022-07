Une délégation d'Allemandes musulmanes en Israël pour rencontrer des femmes juives religieuses

Le sujet de l'intégration des femmes aux postes de de direction communautaire a été abordé

Une délégation allemande de 20 femmes musulmanes s'est rendue en Israël dans le cadre de l'Alliance des institutions de dialogue allemandes (BDDI), une union islamique qui travaille dans toute l'Allemagne pour développer les relations entre les personnes de différentes confessions, rapporte le Jerusalem Post.

Pendant leur séjour en Israël, elles ont visité des établissements d'enseignement supérieur pour femmes afin de mieux comprendre les différents points de vue sur l'étude de la religion par les femmes.

La mission en Israël, une initiative du Fonds de Stuttgart pour le dialogue interreligieux sous la direction de Karl Hermann Blickle, a été coordonnée avec l'Institut israélien Blickle pour le dialogue interreligieux.

"Ce que nous avons entendu aujourd'hui et le travail remarquable qui nous a été présenté était profondément émouvant et m'a donné un sentiment d'inspiration comme je n'en avais jamais ressenti auparavant", a déclaré une participante du programme.

La visite du BDDI a commencé par une rencontre avec les étudiantes de l'Institut des femmes pour le leadership halakhique (loi juive), et sa directrice, la rabbanite Devora Evron, au sujet de l'évolution de l'intégration des femmes aux postes de direction communautaires et de la manière dont on retrouve de plus en plus de femmes dans des rôles qui étaient auparavant réservés aux hommes.

"Il était important pour nous de partager avec les membres de ce groupe qu'au-delà de l'avancement du rôle des femmes dans le monde de la halacha, cela s'étend bien au-delà de la salle d'étude et à des postes au sein de la communauté", a expliqué le rabbin Dr Yaakov Nagen, directeur de l'Institut Blickle.

La deuxième partie de la visite du BDDI en Israël a été consacrée à la mise en lumière de la coexistence entre Israéliens et Palestiniens dans la région du Gush Etzion. La délégation a visité le "Centre Shorashim", pour découvrir deux des initiatives en cours visant à rapprocher les communautés et à surmonter les clivages politiques et sociaux.

"En Allemagne, j'ai beaucoup entendu parler des Juifs, mais après avoir rencontré des Juifs israéliens pour la première fois, j'ai réalisé à quel point les choses sont différentes de ce que je pensais", a confié une participante.