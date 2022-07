Trois médailles aux Olympiades de biologie en Arménie pour l'équipe israélienne

Israël prenait place aux Olympiades internationales de biologie pour la première fois

L’équipe nationale israélienne de biologie, formée à l'Université de Tel-Aviv pour les Jeunes et à la Faculté des Sciences de la vie, a remporté trois médailles, une d’argent et deux de bronze, aux Olympiades internationales de biologie qui se sont déroulées en Arménie, du 10 au 18 juillet. Elle y prenait part pour la première fois aux côtés de 248 participants de 62 pays, a rapporté mercredi le site de l'Association française de l'Université de Tel-Aviv.

L'équipe comprenait les lycéens Ron Ayalon, Hillel Brandel, Amit Gesul et Nadav Kvit.

"L’équipe israélienne de biologie a réalisé un score particulièrement impressionnant de 3 médailles olympiques, alors qu’elle participait à la compétition pour la première fois", a déclaré le Professeur Abdalslam Azzam.

"Nous avons débuté il y a environ six mois avec 50 étudiants et étudiantes finalistes des Olympiades nationales de biologie, parmi lesquels Amit, Hillel, Nadav et Ron ont été sélectionnés pour représenter Israël pour la première fois aux Olympiades internationales", a expliqué Dorit Sussman, Directrice de l’Université de Tel-Aviv pour les Jeunes.

"Nous sommes très fiers du chemin parcouru, du sérieux, de la curiosité et de l'engagement profond des participants. Emus et heureux de vos brillants succès. Bravo à vous et à la merveilleuse équipe qui vous a accompagnés", a-t-elle ajouté.