Russie/Agence juive: Israël va envoyer une délégation pour tenter de désamorcer la crise

"Nous continuerons à agir par les voies diplomatiques pour que le travail de l'agence ne s'arrête pas"

Le Premier ministre Yaïr Lapid a déclaré jeudi après-midi qu'une délégation sera envoyée en Russie la semaine prochaine afin d'assurer la continuité des opérations de l'Agence juive dans le pays.

La délégation sera composée de membres du bureau du Premier ministre, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et du ministère de l'Immigration et de l'Intégration.

"La communauté juive de Russie est profondément liée à Israël et son importance est évoquée dans chaque conversation diplomatique avec les dirigeants russes. Nous continuerons à agir par les voies diplomatiques pour que le travail important de l'agence ne s'arrête pas'", a -t-il affirmé à l'issue d'une réunion avec des responsables du ministère des Affaires étrangères et du Conseil de sécurité nationale.

Plus tôt ce jeudi, le ministère russe de la Justice a demandé la dissolution en Russie de l'Agence juive, qui s'occupe notamment de l'émigration vers Israël, a annoncé un tribunal moscovite.

"Le tribunal a reçu une plainte administrative du département principal du ministère de la Justice à Moscou demandant la dissolution (...) de l'organisation à but non lucratif 'Soutien des liens avec la diaspora juive, Agence juive Sokhnout'", a indiqué la porte-parole du tribunal Basmany de Moscou, Ekaterina Bouravtsova.

Citée par l'agence Interfax, elle a indiqué que cette demande était motivée par des violations de la loi, sans plus de précisions. Selon elle, une "discussion demandée par le juge" doit avoir lieu le 28 juillet sur cette affaire.

La demande de dissolution intervient alors que les relations entre Israël et la Russie connaissent un épisode de tensions depuis l'offensive du Kremlin en Ukraine, condamnée par le gouvernement israélien.

L'Etat hébreu a toutefois adopté une position prudente, faisant valoir des liens privilégiés avec l'Ukraine et la Russie. De plus, Israël compte plus d'un million de citoyens originaires de l'ex-Union soviétique.

Fin juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi critiqué Israël, lui reprochant de ne pas avoir imposé de sanctions contre la Russie.