Royaume-Uni: portraits de Liz Truss et Rishi Sunak, en lice pour succéder à Boris Johnson

Selon un dernier sondage, Liz Truss l'emporterait largement face à son adversaire

Les députés conservateurs britanniques ont choisi mercredi Liz Truss et Rishi Sunak pour succéder au Premier ministre Boris Johnson d'ici deux mois. Qui sont les deux finalistes qui seront départagés par un vote ouvert aux 200.000 adhérents du parti conservateur? Le nouveau visage du Royaume-Uni sera connu le 5 septembre.

Liz Truss, la "favorite"

Liz Truss, la cheffe de la diplomatie âgée de 46 ans et mère de deux enfants a été donnée favorite pour battre Rishi Sunak dans la course à Downing Street.

Née à Oxford, elle étudie à Roundhay School à Leeds puis au Merton College, où elle obtient une maîtrise de Lettres. Elle débute ensuite une carrière de comptable analytique. Liz Truss sera nommée secrétaire d'État à l'Environnement dans les gouvernements Cameron I et II, puis occupera les postes de lord-chancelier et de secrétaire d'État à la Justice de 2016 à 2017 et secrétaire en chef du Trésor de 2017 à 2019 dans les gouvernements May I et II.

Dès son arrivée au pouvoir en juillet 2019, Liz Truss se voit confier le portefeuille du Commerce extérieur, incarnant le visage des négociations commerciales de Londres d'après-Brexit.

En septembre 2021, elle devient la deuxième femme à obtenir le poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth. Elle s'attelle notamment à nouer de nouvelles alliances de libre-échange et conclut des accords avec le Japon, l'Australie et la Norvège. En novembre 2021, avec son homologue israélien Yaïr Lapid, elle rend public un projet ayant pour but d'empêcher l'Iran de développer la bombe nucléaire.

Pendant sa campagne, Liz a promis de réduire la pression fiscale et souhaite revenir sur une hausse récente des cotisations sociales, tout en maintenant l'impôt sur les sociétés à un niveau "compétitif". Elle a également mentionné le fait qu'elle aimerait utiliser la croissance économique alimentée par les baisses d'impôts pour faire face à la crise.

Liz Truss, est aussi l'une des actrices du projet de loi controversé d'outrepasser les dispositions spécifiques à la province d'Irlande du Nord, en violation du droit international, selon les Européens.

Rishi Sunak, un représentant de "l'élite"

Rishi Sunak, 42 ans, l'ancien ministre des Finances a obtenu 137 votes de députés conservateurs, devant Liz Truss (113 votes). Il est marié à la fille du fondateur d'Infosys, cinquième fortune indienne et père de deux filles.

Né le 12 mai 1980 à Southampton en Angleterre, M. Sunak est issu d'une famille aisée. Ses grands-parents ont émigré d'Inde dans les années 1960.

Le chancelier de l'Échiquier étudie la philosophie, la politique et l'économie au Winchester College et au Lincoln College de l'université d'Oxford et obtient une maîtrise en administration des affaires de l'université Stanford, en Californie.

Il débute ensuite sa carrière politique, de 2018 à 2019, en tant que sous-secrétaire d'État parlementaire au sein du département du Logement, des Communautés et du Gouvernement local dans le gouvernement May II. Puis le 24 juillet 2019, il est nommé secrétaire en chef du Trésor dans le gouvernement Johnson I et le 13 février 2020, il remplace Sajid Javid en tant que chancelier de l'Échiquier.

S'il est élu, il souhaite maintenir les augmentations d'impôts récentes pour équilibrer les comptes après les dépenses et emprunts dûs à la pandémie de coronavirus. La lutte contre l'inflation est sa priorité et promet de baisser les impôts une fois qu'elle sera réduite. Il a également promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Enfin, Rishi Sunak a déjà mis au point des mesures de soutien aux familles face à la hausse du coût de la vie.

Selon un sondage de l'institut YouGov, Liz Truss l'emporterait largement face à Rishi Sunak, à 62% contre 38%.