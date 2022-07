Un rapport du Mossad révèle de nouveaux détails sur les attentats en Argentine dans les années 90 (New York Times)

Une unité secrète du Hezbollah est à l'origine des attaques contre des cibles israéliennes et juives

Un rapport interne du Mossad révèle que les deux attentats terroristes perpétrés par l'organisation Hezbollah dans les années 1990 à Buenos Aires contre des cibles israéliennes et juives n'ont pas été effectués avec l'aide de citoyens locaux ou de responsables iraniens qui se trouvaient en Argentine, a affirmé vendredi le quotidien américain New York Times.

Le rapport du Mossad indique que les attaques ont été menées par une unité secrète du Hezbollah, sans l'aide de citoyens argentins ou d'activistes iraniens arrivés à Buenos Aires. Des membres du Hezbollah ont introduit clandestinement les explosifs en Argentine sur des vols commerciaux en provenance d'Europe, en utilisant des bouteilles de shampoing et des barres de chocolat, selon le prestigieux service de renseignements.

Cependant, le Mossad souligne que les responsables du renseignement en Israël croient toujours que l'Iran est celui qui a approuvé et financé les attaques et même formé les assaillants en leur fournissant tout le matériel nécessaire. Cela contraste avec l'affirmation entendue depuis de nombreuses années par Israël, l'Argentine et les États-Unis, selon laquelle les Iraniens avaient un rôle opérationnel sur le terrain, aux côtés des responsables locaux.

La première attaque a eu lieu à l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992 et a causé la mort de 29 personnes. En 1994, un autre attentat a eu lieu, cette fois dans le bâtiment de la communauté juive de la ville, au cours duquel 85 personnes ont été tuées. Des responsables locaux nommés pour enquêter sur les attaques ont été poursuivis pour entrave.