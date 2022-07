Le ministre israélien de la Justice au Maroc lundi pour une visite diplomatique

Gideon Saar rencontrera son homologue pour la signature d'un accord de coopération juridique entre les 2 pays

Le ministre israélien de la Justice Gideon Saar s'envolera lundi vers le Maroc pour une visite diplomatique, à l'invitation de son homologue, Abdel-Allatif Wehbi.

Les deux responsables gouvernementaux devraient signer une déclaration conjointe de coopération entre les pays, qui favorisera notamment la modernisation et la numérisation des systèmes judiciaires, la promotion de la défense publique au Maroc, la collaboration entre les tribunaux de la charia, les alternatives de condamnation et la dépénalisation des poursuites judiciaires.

En outre, lors de la visite, M. Saar rencontrera des responsables politiques et sécuritaires du gouvernement marocain, dont le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les chefs de la communauté juive du pays.

Le ministre de la Coopération régionale, Issawi Frej, effectuera quant à lui une visite officielle du 24 au 28 juillet, a indiqué le bureau de liaison dans un communiqué.

Ces déplacements interviennent dans le sillage de la première visite officielle d'un chef de l'armée israélienne dans le royaume chérifien.

Cette semaine, les deux pays ont consolidé leur alliance stratégique et militaire à l'occasion du déplacement du lieutenant général Aviv Kochavi.

"Cette visite unique est le résultat d'une histoire partagée, d'une amitié profonde et d'un avenir prometteur. Le lien profond et spécial entre nos nations n'est pas seulement un lien entre des gouvernements et des armées, mais un lien entre des personnes, des familles et des cultures", a déclaré Aviv Kochavi à son retour.