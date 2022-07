"Ce qui est inquiétant avec la variole du singe est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe" (expert de l'OMS à i24NEWS)

"Lorsqu'on a 17 000 cas répartis dans 70 pays comme aujourd'hui, cela réclame une attention particulière"

Le Dr Michel Thieren, représentant spécial de l'OMS en Israël, était ce dimanche l'invité du Prime, afin d'expliquer pourquoi l'Organisation mondiale de la Santé a décidé d'appliquer son niveau d'alerte maximale au virus de la variole du singe, le qualifiant désormais de pandémie.

"Ce qui est inquiétant avec la variole du singe est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe", a indiqué le Dr Thieren. "Nous sommes face à une situation extraordinaire qui n'a rien de comparable à la pandémie de Covid-19 car ce n'est pas la même pathologie, ni la même famille de virus, ni la même transmission", a--t-il précisé, indiquant que le patient zéro n'avait pu être identifié à ce jour.

Le médecin rattaché à l'OMS a relevé que de nombreuses questions restaient sans réponse à ce jour, et notamment le fait de savoir comment ce virus avait pu passer de l'Afrique à l'Europe. "Est-ce l'effet d'une mutation du virus, ou la conséquence de changements dans les comportements après la pandémie, ou bien encore le résultat d'une importation? On ne peut le dire à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on a 17.000 cas répartis dans 70 pays comme aujourd'hui, cela réclame une attention particulière", a-t-il dit.

Selon l'expert, le fait que cette maladie qui était connue en Afrique se répande dans le monde exige ainsi une vigilance accrue sur les plans technique, scientifique et politique. "C'est le message qu'a voulu faire passer l'OMS en déclenchant son plus haut niveau d'alerte pour la variole du singe. Elle veut créer une prise de conscience et une mobilisation afin que ce virus ne soit pas pris à la légère", a-t-il expliqué.

Car si la mortalité, les taux d'hospitalisation ainsi que le taux d'attaque épidémique demeurent faibles avec ce virus, "celui-ci fait tout de même partie des orthopoxvirus, une famille pas très recommandable", souligne le médecin.

Trois groupes de population, considérés à risque pour cette maladie, devraient bénéficier des vaccins en priorité: les homosexuels qui concentrent 90% à 95% des cas, le personnel de santé en contact avec les malades et les employés de laboratoire qui effectuent les tests.

Israël, qui dénombre à ce jour 114 cas de variole du singe, a doublé samedi sa commande de vaccins au laboratoire Bavarian Nordic, la faisant passer à 5.000, tandis que 5.000 doses supplémentaires devraient suivre.