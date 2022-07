Le président palestinien "insatisfait" de la visite de Joe Biden (média)

M. Abbas a été "surpris" de ne pas avoir obtenu du président américain la moindre condamnation contre Israël

La visite du président américain Joe Biden dans la région a été "nulle" et n'a rien apporté aux Palestiniens, a déclaré le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à ses conseillers, selon le journal libanais Al-Akhbar.

D'après des sources palestiniennes citées par le quotidien, M. Abbas a été "surpris" de ne pas avoir pu obtenir du président américain la moindre condamnation contre Israël pouvant être présentée comme un progrès dans le processus politique avec l'Etat hébreu.

Le leader palestinien a fait part de son insatisfaction auprès de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi et du roi Abdallah II, qui ont tenté de le rassurer rappelant que des questions régionales majeures étaient au calendrier du président américain liées à la guerre en Ukraine, ont indiqué les sources.

Dimanche, Mahmoud Abbas a brièvement rencontré le roi de Jordanie à Amman, et si le motif de la rencontre et la teneur des discussions entre les deux dirigeants n'ont pas été révélés, Abdallah II a voulu montrer que la cause palestinienne n'était "pas marginalisée", tandis que M. Abbas n'a pas été convié au sommet du CCG+3 qui s'est tenu dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah au début du mois, et auquel a assisté le président américain Joe Biden.

"Il doit y avoir un horizon politique pour le peuple palestinien", a reconnu il y a 10 jours le président américain Joe Biden lors d'un point de presse conjoint avec le président palestinien à Bethléem en Cisjordanie.

Plaidant pour un "Etat palestinien indépendant" avec une "continuité territoriale", il a toutefois jugé que les conditions n’étaient actuellement pas réunies pour relancer le processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014.